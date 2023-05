Maestre accusate di aver picchiato un bimbo disabile ad Agrigento: schiaffi, sculacciate e persino un calcio

Ad Agrigento due maestre d’asilo sono finite sotto processo. Gravi le accuse: le insegnati avrebbero preso a schiaffi e sculacciato un bimbo disabile di 6 anni. In una circostanza gli avrebbero persino dato un calcio.

Il piccino protagonista del caso, come riferito da Agrigento Today, è vivace e indisciplinato a causa della sua disabilità che gli comporta un disturbo di emotività.

Le immagini inequivocabili

La madre del piccolo, insospettita dai lividi sul corpo del bimbo, notati al suo ritorno dall’asilo, si è rivolta ai carabinieri. Questi hanno dato il via a un’indagine, mettendo delle telecamere nascoste nella classe frequentata dal piccino: le immagini emerse sarebbero inequivocabili.

Fonte foto: ANSA

Il bimbo, per l’intero periodo di osservazione, dal 3 al 20 febbraio del 2020, sarebbe stato sistematicamente percosso da due insegnanti fra cui quella di sostegno che, in maniera specifica, avrebbe dovuto occuparsi di lui in ragione dei disturbi collegati alla disabilità.

Dai filmati è trapelato che il piccolo sarebbe stato colpito ripetutamente dalle due maestre. Fra le tanti immagini agghiaccianti agli atti dell’inchiesta quella in cui si nota il bambino barcollare dopo avere ricevuto uno schiaffo al volto oppure quella in cui viene trascinato per terra.

Così veniva percosso ripetutamente il bimbo disabile

Il 20 febbraio del 2020 le immagini, sostiene l’accusa, documentano una delle giornate più movimentate: il piccolo, in meno di 20 minuti, per placare l’agitazione dovuta al suo stato di emotività alterato, viene sculacciato e colpito – è l’atto di accusa della procura – con numerosi schiaffi a viso, spalla, mani e nuca.

Il bimbo sale sulla cattedra e una delle maestre lo picchia per farlo scendere tentando, ma senza riuscirci, a tirargli le orecchie.

Il caos, dopo la richiesta del pubblico ministero Gianluca Caputo di disporre il rinvio a giudizio delle due insegnanti, è approdato in aula per l’udienza preliminare davanti al gup Stefano Zammuto.

La difesa chiede il giudizio abbreviato

I legali delle due imputate – gli avvocati Domenico Russello, Simona Fulco e Sebastiano Bellanca – hanno chiesto il giudizio abbreviato e il procedimento è stato aggiornato al 26 settembre. La madre del piccolo, che adesso ha 9 anni, si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Salvatore Cusumano.