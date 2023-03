Madre e figlio trovati morti in casa a Posillipo dopo la telefonata del vicino: indagini in corso

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia a Napoli. Un’anziana di 95 anni e il figlio di 67 sono stati trovati morti nella loro abitazione a Posillipo. A trovarli la polizia e i vigili del fuoco, intervenuti in seguito alla telefonata di un condomino. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte.

Madre e figlio trovati morti in casa a Posillipo

Come riporta Ansa, la scoperta è stata fatta nelle prime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 13 marzo, nell’abitazione in cui i due vivevano in un condominio di via Posillipo a Napoli. Sono stati gli agenti del commissariato di Posillipo e i vigili del fuoco a rinvenire i corpi privi di vita di madre e figlio dopo essere entrati nell’appartamento.

I poliziotti giunti sul posto hanno più volte suonato al campanello senza ottenere nessuna risposta. Hanno quindi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso: una volta dentro hanno trovato i cadaveri.

Madre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione a Posillipo

Da giorni non si avevano loro notizie

I due, identificati, sono risultati essere madre e figlio, di rispettivamente 96 e 67 anni, entrambi residenti nell’appartamento. Il ritrovamento è arrivato a seguito di una segnalazione al telefono di un condomino.

Da quanto emerso i vicini di casa non li vedevano e non avevano loro notizie da diversi giorni.

Le indagini

Sul caso indaga la Squadra mobile di Napoli, sul posto è intervenuto il personale della polizia scientifica per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Al momento nessuna pista viene esclusa, anche se l’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un doppio decesso dovuto a cause naturali.

Secondo quanto riporta Il Mattino, non sarebbero stati trovati elementi che potrebbero far pensare ad una morte violenta. Nessun segno di violenza sui corpi, l’appartamento in ordine, porte e finestre chiuse senza tracce di effrazione.

Secondo l’ipotesi principale, il 67enne sarebbe morto per primo per un malore improvviso. Venuta meno l’assistenza del figlio, l’anziana madre, non autosufficiente, potrebbe essere morta di stenti nei giorni successivi.

Spetterà alle autopsie e ai risultati degli accertamenti della scientifica chiarire le cause della morte e cosa sia successo.