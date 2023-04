Macron promulga la riforma delle pensioni: tensione in Francia, scontri tra manifestanti e polizia a Rennes

Esplode la rabbia, in Francia, per la decisione del presidente Emmanuel Macron di promulgare nella notte tra il 14 e il 15 aprile, la contestata riforma delle pensioni.

La mossa di Macron in piena notte

Il presidente Emmanuel Macron ha promulgato in piena notte, pochi minuti dopo le 3 del mattino, la contestata legge che apparirà sulla prossima Gazzetta ufficiale.

Il cuore della riforma prevede un graduale innalzamento dell’età pensionistica: mentre al momento in Francia si va in pensione a 62 anni, con questa nuova riforma si andrà in pensione a 64 anni dal 2030.

La sinistra e i sindacati parlano di un “colpo di mano” ma il governo parigino si difende. “La legge è stata votata, convalidata e quindi deve essere pubblicata così com’è”, ha affermato Olivier Dussopt, ministro del Lavoro . “Abbiamo scelto di promulgare subito dopo la decisione, come avviene per tutte le leggi di finanza statale o previdenziali. Sono sempre state promulgate entro 24 ore dal parere del Consiglio costituzionale” ha aggiunto.

Sinistra e sindacati annunciano battaglia e scioperi

“Una legge promulgata in piena notte, come i ladri”, denuncia ad esempio Fabien Roussel, segretario nazionale del Partito comunista francese. “Notte e giorno, questa riforma è ingiusta!”, aggiunge il segretario generale della Confederazione francese democratica del lavoro, Laurent Berger.

Come riporta l’Ansa, sinistra e sindacati promettono battaglia. Già annunciato lo sciopero dei treni per la “giornata della rabbia dei ferrovieri”, in programma giovedì 20 aprile.

Fonte foto: ANSA Il presidente francese, Emmanuel Macron, al centro delle contestazioni

La Cgt ha inoltre messo in calendario due mobilitazioni con cortei e scioperi per il 20 e 28 aprile. Quindi, la grande giornata che le opposizioni, i sindacati, le associazioni di studenti, di lavoratori, tutti insieme il 1 maggio per dimostrare che “la lotta continua” come ripete Jean-Luc Mélenchon.

Scontri e manifestazioni in Francia

Esplode la rabbia nel Paese dopo la promulgazione della riforma delle pensioni. A Rennes, in Bretagna, la tensione tra manifestanti e forze dell’ordine è salita alle stelle e degenerata nel pomeriggio di sabato 15 aprile, con la polizia che è intervenuta disperdendo il corteo.

Gli agenti avrebbero anche fatto du uso di lacrimogeni contro i manifestanti che hanno lanciato oggetti, sassi ed escrementi contro di loro.

