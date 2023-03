Il video di Emmanuel Macron che si toglie l'orologio costoso durante l'intervista: polemiche in Francia

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Il presidente francese Emmanuel Macron è finito al centro di un nuovo “scandalo”: durante un’intervista, si è tolto un orologio dal polso. Per i suoi detrattori, lo ha fatto apposta e sono così partiti nuovi attacchi. L’Eliseo è intervenuto per spiegare la vicenda.

Il video di Emmanuel Macron e l’orologio

Il clima in Francia è tesissimo: i numeri scioperi, scontri e arresti durante le proteste contro la nuova riforma delle pensioni stanno tenendo altissima la tensione e l’attenzione nei confronti del presidente Emmanuel Macron.

Non lo aiuterà probabilmente il video diventato ampiamente virale dopo un’intervista andata in diretta tv nella giornata di giovedì 23 marzo 2023. Nelle immagini, si vede Macron nascondere le mani sotto al tavolo per togliersi l’orologio che porta al polso.

Fonte foto: ANSA Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, 25° Presidente della Repubblica Francese dal 14 maggio 2017

Nulla di male, non fosse che in quel momento il presidente francese stava parlando di salari minimi. È passato così il messaggio che volesse affrontare il tema senza indossare un costoso orologio.

Gli attacchi a Macron dall’opposizione

Il post diventato virale è partito da Clémence Guetté, deputata di La France Insoumise, movimento politico francese di sinistra e sinistra radicale. Condividendo il video con l’intervista di Macron, non ha mancato di sferrare un duro attacco.

“Abbiamo finalmente l’immagine dell’intervista – ha scritto – Quando è parla del fatto che chi percepisce il salario minimo ‘non ha mai avuto tanto potere d’acquisto’, si toglie discretamente il suo grazioso orologio di lusso sotto il tavolo”.

La Guetté ha rincarato la dose definendo Emmanuel Macron uno scherzo d’uomo. Migliaia e migliaia i retweet, che hanno contribuito ad alimentare la polemica al punto che persino l’Eliseo non ha potuto fare altro che intervenire.

La reazione dell’Eliseo allo “scandalo orologio”

In rete ha iniziato a diffondersi la notizia che l’orologio portato al polso da Macron costasse anche decine di migliaia di euro. Per stemperare il clima teso nei confronti del presidente, in carica da maggio 2017, l’Eliseo ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Fonte vicine a Macron, riferiscono le agenzie di stampa, hanno parlato con radio France Info e specificato che “contrariamente a quanto affermato sui social network”, il leader francese non si è tolto l’orologio per nasconderlo, “ma perché l’aveva appena battuto con forza contro il tavolo“.

Viene inoltre specificato che il modello indossato, un BRV192 di Bell & Ross personalizzato con le insegne della Presidenza della Repubblica, non sarebbe affatto un orologio extra lusso: si tratterebbe di un modello in commercio a 2.000 euro, non a 80.000 come trapelato. “Lo indossa tutti i giorni da oltre un anno e mezzo” è stato aggiunto.