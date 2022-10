Macerata, partorisce in casa all'ottavo mese: bimba morta, lei grave. Il racconto non convince gli inquirenti

Sabato notte a Matelica, in provincia di Macerata, un uomo ha chiamato il 118 dopo che la moglie aveva partorito nel bagno di casa. Era all’ottavo mese ma, stando a quanto dichiarato, non sapeva di essere incinta. La neonata non ce l’ha fatta.

I fatti

Stando a quanto raccontato dai genitori e riportato dal ‘Corriere della Sera’, la donna, di 36 anni, ha partorito la figlia (che era ormai alla trentacinquesima settimana, in pratica all’ottavo mese, e pesava poco più di 3 chili) con l’aiuto del marito, che avrebbe poi tagliato il cordone ombelicale.

La coppia sarebbe entrata nel panico nel momento in cui si è verificata un’emorragia inarrestabile. Per la bambina le conseguenze del parto in casa sono state irreparabili. Il pronto intervento del 118 e le cure tempestive dell’ospedale di Macerata hanno salvato la mamma, le cui condizioni di salute sono descritte come gravi. Ai sanitari che l’hanno soccorsa, la donna ha raccontato di non essersi accorta di essere incinta.

Fonte foto: Tuttocittà I fatti sono avvenuti a Matelica, in provincia di Macerata, nella notte di sabato 1° ottobre 2022. La donna è stata sottoposta alle cure dei sanitari dell’ospedale di Macerata. Per la neonata non c’è stato nulla da fare.

L’indagine

Sarà un’inchiesta della Procura di Macerata a chiarire i fatti e ad accertare se le argomentazioni e le giustificazioni date dai genitori siano credibili. Decisivo sarà anche l’esito dell’autopsia sul corpicino della neonata.

Cosa non convince gli inquirenti

Stando alle prime informazioni fornite dagli inquirenti la coppia non avrebbe particolari problemi e non risulta che fosse seguita dai servizi sociali. Si tratta di due italiani: lui ha 42 anni, lei ne ha 36. Hanno altri due figli, di 9 e 7 anni.

Nel loro racconto, però, stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, c’è qualcosa che non convince gli inquirenti, a partire dal fatto che i due non si fossero accorti della gravidanza. Sembra che la coppia abbia raccontato che anche in una precedente gravidanza la donna si era resa conto di essere incinta solo al momento del parto.

Gli inquirenti vogliono capire se la coppia nasconda qualcosa. La Procura sta valutando quali ipotesi di reato contestare.