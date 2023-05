Luciana Littizzetto e la battuta su Giorgia Meloni e il Papa a Che tempo che fa: la frecciata alla premier

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Continua a tenere banco l’addio di Fabio Fazio alla Rai. Nel corso della puntata di domenica 21 maggio di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto non ha rinunciato a tornare sull’annuncio che dalla prossima stagione, dopo 20 anni, il popolare talk show non andrà in onda sulle reti Rai e sulle polemiche che ne sono seguite. La comica lo ha fatto con alcune battute, una in particolare ha tirato in ballo la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco.

Littizzetto e la battuta su Meloni e il Papa

Tra i tanti commenti al vetriolo ai fatti della settimana, Luciana Littizzetto ha lanciato una frecciata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamando in causa il governo sulla scelta dell’addio di Fazio.

L’occasione è stato il recente incontro della premier con Papa Francesco: “La Meloni è andata dal Papa, come mai?” si chiede Littizzetto. Quindi la battuta: “Ma vorranno mandare via anche lui?” E ancora, “Vorranno mica sostituirlo con Porro?”.

Fonte foto: ANSA Domenica 21 maggio è andata in onda la penultima puntata di Che tempo che fa

La letterina a Brugnaro

Le polemiche relative alla chiusura di Che Tempo Che Fa spuntano anche nella consueta letterina di Luciana Littizzetto, questa volta indirizzata al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, bersaglio della comica per i suoi commenti alla protesta degli studenti universitari contro il caro affitti.

“Dalla prossima settimana – legge Littizzetto – questo studio sarà libero. Non so se la Rai vorrà adibirlo a stanze per studenti, ma è un’idea”.

L’addio di Fazio

Dell’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai si vociferava da tempo, in considerazione dei cambiamenti che stanno investendo la tv pubblica a partire dai suoi vertici.

Alla fine l’annuncio è arrivato domenica 14 maggio con un comunicato stampa del gruppo Warner Bros: Fazio lascia la Rai e approda al canale Nove.

Secondo molti il mancato rinnovo del contratto con la Rai sarebbe una scelta di carattere politico più che editoriale, visti gli ascolti – e i risultati economici – del popolare talk show.