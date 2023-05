Fabio Fazio dice addio alla Rai e passa a Discovery, è ufficiale: Luciana Littizzetto lo segue a canale Nove

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Il terremoto in Rai iniziano con le dimissioni dell’AD Carlo Fuortes ha provocato la sua prima “vittima” illustre: dopo le voci dei giorni scorsi ora è ufficiale l’addio di Fabio Fazio. Il conduttore passa al gruppo Warner Bros. Discovery e verrà seguito dalla comica con la quale è in corso un lungo sodalizio professionale.

Ufficiale: Fabio Fazio passa a canale Nove

La notizia era nell’aria ormai da giorni: il contratto di tre anni tra Fabio Fazio e gli uffici di Viale Mazzini non è stato rinnovato e il conduttore di Che tempo che fa ha così trovato una nuova casa professionale dove ripartire.

Fazio era in attesa di discutere il rinnovo del contratto già dallo scorso 15 marzo, ma dalla Rai non sarebbe stata aperta nessuna trattativa. Il colpo di grazia sulla vicenda pare arrivato con le dimissioni dell’AD Carlo Fuortes, che ha dato il via ad un effetto domino destinato a cambiare il volto dell’emittente pubblica.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

A ufficializzare l’addio ma soprattutto il passaggio a canale Nove è una nota del gruppo Warner Bros. Discovery, con il quale ha firmato un accordo quadriennale: “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio” ha detto Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia, aggiungendo che il gruppo è orgoglioso che abbia scelto loro “per proseguire la sua straordinaria carriera”.

Luciana Littizzetto seguirà il conduttore

È ancora presto per sapere con quale programma e format debutterà il conduttore. Nella nota diffusa, viene specificato che nelle prossime settimane “saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery”.

Si ripartirà però da un punto fermo: la comica Luciana Littizzetto seguirà Fazio nella sua nuova avventura professionale, rinsaldando così il sodalizio che va avanti più di vent’anni, tra Quelli che il calcio e Che tempo che fa.

“Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile” ha aggiunto Araimo, dicendosi impaziente di iniziare a lavorare con loro “certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV”.

Da Pronto, Raffaella? all’addio alla Rai

Si conclude così la lunga storia tra Fabio Fazio e la Rai. Il 58enne giornalista ha iniziato la sua carriera in radio nel programma Rai “Black out” nel 1982, prima di esordire in televisione con Raffaella Carrà in una puntata di “Pronto, Raffaella?” grazie a Gianni Boncompagni.

Negli anni ’80 ha condotto programmi come “Estate Disco 1986” e “Jeans”, quindi “Forza Italia” su Oden Tv (1987-1990) e “Fate il vostro gioco” (1988-1989), ma la vera affermazione è arrivata negli anni ’90 con Quelli che il calcio, condotto fino al 2001.

Sempre per la tv pubblica, ha presentato anche le edizioni 1999 e 2000 del Festival di Sanremo, prima di iniziare la lunga avventura con Che tempo che fa a partire dal 2003.