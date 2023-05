Fabio Fazio lascia la Rai: firma a un passo con Discovery, le prossime mosse del celebre conduttore

Futuro lontano dalla Rai per il celebre conduttore di “Che tempo che fa”, Fabio Fazio. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il contratto del conduttore che lo legava a Viale Mazzini per altri tre anni non sarebbe stato rinnovato. Imminente la firma di Fazio con Discovery.

Saltato il rinnovo con la Rai

Il conduttore, riferisce il Corriere della Sera, era in attesa di discutere il rinnovo del contratto dal 15 marzo scorso, quando ha chiesto di sapere se il suo contratto in scadenza a giugno sarebbe stato rinnovato.

Nessuno della Rai, tuttavia, avrebbe aperto però una trattativa per farlo rimanere a viale Mazzini.

Cosa farà ora il conduttore

Saltato il rinnovo con la Rai, Fabio Fazio sarebbe dunque a un passo dall’approdare a Discovery. Secondo il quotidiano La Stampa, “i giochi sono fatti e la firma è questione di qualche dettaglio” dopo un corteggiamento di anni “sempre rispedito al mittente”.

La situazione ora però è cambiata e il quotidiano torinese spiega che “l’annuncio del cambio di maglia potrebbe arrivare a brevissimo lasso di tempo“.

Fazio dovrebbe quindi traslocare con il suo programma – “Che tempo che fa” – su uno dei canali televisivi di proprietà di Discovery, “Nove”.

Fonte foto: ANSA Sarebbe vicina la firma di Fabio Fazio con Discovery

La carriera del giornalista

Il giornalista, 58 anni, ha iniziato la sua carriera in radio nel programma Rai “Black out” nel 1982, prima di esordire in televisione con Raffaella Carrà in una puntata di “Pronto Raffaella” grazie a Gianni Boncompagni.

Dopo aver condotto, negli anni ’80, i programmi “Estate Disco 1986” e “Jeans”, successivamente ha presentato “Forza Italia” su Oden Tv (1987-1990) e “Fate il vostro gioco” (1988-1989).

Il successo e la vera affermazione di Fazio sono arrivati però con “Quelli che il calcio”, programma televisivo di grande successo che lo ha consacrato come conduttore. Nel 1997, assieme a Claudio Baglioni, ha condotto “Anima mia”, altro format che ha riscosso i consensi di critica e pubblico.

Nel 1999 e nel 2000 ha presentato il Festival di Sanremo e, a partire dal settembre 2003, ha lanciato “Che tempo che fa” su Rai3.

Nel novembre 2022, Fabio Fazio e Luciana Littizetto hanno voluto fare un gesto simbolico per tenere accesi i riflettori sulle proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini.

Nella prima puntata della stagione di ‘Che tempo che fa’, si sono infatti tagliati una ciocca di capelli per mostrare solidarietà nei confronti delle proteste attuate dalle donne in Iran.