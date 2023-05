La frecciata di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio in diretta tv a Che tempo che fa sull'addio alla Rai

Che tempo che fa si avvia alla chiusura. La puntata di domenica 14 maggio ha coinciso con la giornata dell’annuncio ufficiale della fine del programma. Il conduttore Fabio Fazio e la comica torinese Luciana Littizzetto, infatti, lasciano la Rai per approdare a Discovery. I due non si sono fatti mancare commenti e frecciatine sulla vicenda.

Cosa ha detto Luciana Littizzetto

Ci si aspettava che Luciana Littizzetto si lasciasse andare a un qualche tipo di commento sull’addio al programma dopo tanti anni di messa in onda.

“Con le mani, ciao ciao” ha iniziato canticchiare, poi ripresa da Fabio Fazio: “Proprio in questa giornata io eviterei di cantare una canzone come questa”.

“Con le mani ciao ciao.”

“Questa sera non la canterei questa canzone.” – @fabfazio e @lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/HtFiSmeiJ0 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 14, 2023

Su Twitter il video del momento della trasmissione del 14 maggio

Allora Luciana Littizzetto fa davanti al pubblico il primo riferimento diretto alla vicenda che li coinvolte: “Fabio, abbiamo solo tre puntate” e poi fa il gesto del ‘vaffa’.

Il saluto di Fabio Fazio

Fabio Fazio inizia la puntata di Che Tempo Che Fa accolto dagli applausi del pubblico. Ma subito lo rassicura: “Il mio lavoro continuerà altrove” ha detto.

E poi, il riferimento all’addio forzato, dovuto ai cambiamenti in Rai voluti dal governo, che hanno portato a non rinnovargli il contratto per l’anno che segue. “D’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni“.

Poi il resoconto della sua carriera negli spazi della televisione pubblica: “Intraprendo un nuovo cammino e qui però ho trascorso 40 anni di 70 che ne ha la Rai”.

Il conduttore infatti, aveva 18 anni quando ha iniziato a lavorare in Rai e, aggiunge, “non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai. Se dicessi mai qualcosa di scortese, non accadrà mai, è come se lo dicessi contro di me. Io e la Rai siamo la stessa cosa.”

L’addio di Che Tempo che Fa

Da diverse settimane si vociferava di un possibile addio di Fabio Fazio alla Rai, come conseguenza dei cambiamenti che stanno investendo la televisione pubblica a partire dai suoi vertici.

Alla fine l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di domenica 14 maggio con un comunicato stampa a opera di Warner Bros.

Secondo le anticipazioni, “Saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale” hanno comunicato in una nota dalla società.