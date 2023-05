Fabio Fazio parla dopo l'annunciato addio alla Rai: cos'ha detto sull'azienda e sul suo futuro a Discovery

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Fabio Fazio torna a parlare del suo addio alla Rai dopo 40 anni esatti dal suo primo ingresso e lo fa tramite un messaggio affidato a un settimanale. Nessuna polemica nei confronti dell’azienda che lo accolse quando aveva appena 18 anni, ma solo stima e affetto.

Fabio Fazio lascia la Rai: il ricordo dell’azienda

“La prima volta che varcai la soglia degli studi di via Teulada a Roma avevo 18 anni: mi accompagnava mio padre”, scrive Fabio Fazio sulla sua consueta rubrica sul settimanale ‘Oggi’.

Uno stralcio dell’articolo è stato postato dalla Rai sulla pagina Facebook di ‘Che tempo che fa’.

“Partecipavo facendo le imitazioni a un programma che sarebbe diventato storico, ‘Pronto Raffaella’, con Raffaella Carrà“.

“Il cortile della Rai di Via Teulada l’avevo visto solo nelle sigle in bianco e nero proprio in tv, da casa mia”, continua Fazio.

“Esisteva per davvero. Era come essere atterrato sulla Luna. Tutto quello che mi è capitato dopo non era nemmeno immaginabile, sarebbe stato persino un sogno troppo grande”.

“Non sentirete mai una mia parola scortese nei confronti della Rai che è parte integrante della mia vita. Porto con me tantissime esperienze e meravigliosi ricordi condivisi con il pubblico televisivo italiano, che sono sicuro continuerà a starci vicino e che è per me il punto di riferimento su cui continuare a costruire”, conclude il conduttore.

Nessuna parola scortese oggi nei confronti della Rai ma una stoccata alla politica sì, nei giorni precedenti: Fazio aveva criticato la politica accusandolo di “ingordigia”, dalle stesse pagine del settimanale ‘Oggi’.

“La politica tutta si sente legittimata dal risultato elettorale a comportarsi da proprietaria nei confronti della cosa pubblica con pochi riguardi per il bene comune e con una strabordante ingordigia. E non solo per quel che riguarda la televisione”, aveva scritto il conduttore.

Quanto guadagna Fabio Fazio

Fabio Fazio lascia dunque la Rai dopo 40 anni di servizio e passa a Nove, il canale di proprietà di Discovery, appartenente al network Warner Bros.

Alla base del sofferto addio di Fazio alla Rai il mancato rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. È stato lo stesso Fazio a svelare il suo cachet sotto la Rai: 2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni per un totale di 8 milioni e 960.000 euro.

In Discovery Fabio Fazio guadagnerà 10 milioni di euro nel prossimo quadriennio, praticamente 2,5 milioni l’anno.

Chi sostituisce Fazio in Rai

Intanto impazza il totonomi per scoprire chi sostituirà Fabio Fazio in Rai. Al momento circolano alcuni nomi di conduttori Rai, ma anche noti volti Mediaset. Viene tirato in ballo anche qualche outsider che da anni frequenta la TV solo in veste di ospite.