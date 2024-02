Lo sfogo della figlia di Alain Delon contro le notizie sulla malattia del padre: "Hanno infangato l'immagine"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le condizioni di salute di Alain Delon sono diventate un caso, e non per l’oggettività dello stato di cose del divo: la figlia Anouchka riferisce che le notizie sulla malattia del padre hanno creato non pochi problemi alla famiglia. Anouchka Delon lo racconta a ‘Verissimo’ nella puntata del 10 febbraio del format condotto da Silvia Toffanin.

Nelle settimane precedenti Anthony Delon ha smentito i rumor su una presunta voglia di morire espressa dal padre, voci di corridoio partite dagli organi di stampa francesi ma non corrispondenti al vero. Successivamente è venuto fuori che la notizia sarebbe stata diffusa in un primo momento dall’avvocato dell’attore, dettaglio che Anouchka Delon cerca di chiarire: “Questa notizia è uscita prima“, dice.

“Mio padre è sempre stato discreto, ma anche quando ha affrontato delle cure si è ritrovato sulla stampa. È ignobile“. Quindi: “Non penso sia stato il mio avvocato a far trapelare la notizia”.

Silvia Toffanin le chiede se sia dispiaciuta di questa malattia divenuta di dominio pubblico: “Mi è dispiaciuto vedere che la mia famiglia fosse su tutti i giornali”, risponde Anouchka Delon. “La sua immagine è stata infangata“, continua, sottolineando che “Alain Delon è un uomo” che “magari non ha saputo tenere la sua famiglia unita, ma queste cose non dovevano saperle gli altri“.