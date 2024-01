Il figlio di Alain Delon smentisce le voci sulla voglia di morire del padre: "Tutti diciamo cose del genere"

Nella seconda metà di gennaio 2024 le cronache internazionali hanno parlato di Alain Delon e della sua presunta “voglia di morire“. Un pensiero disperato, per l’attore francese, a seguito della diagnosi di un linfoma che lo proverebbe tantissimo. Eppure secondo Anthony Delon, suo figlio, le cose vanno diversamente.

Il figlio di Alain Delon ha fatto chiarezza nel corso della puntata di ‘Verissimo’ andata in onda sabato 27 gennaio. A proposito delle affermazioni sulla “voglia di morire” dell’attore, Anthony smentisce. “No, queste sono le storie che leggiamo sui giornali”, dice il figlio del divo. Poi chiarisce: “È vero che in Francia è uscito un articolo in cui un medico che gli ha parlato ha dichiarato che gli avrebbe detto di essere stanco di vivere“.

Anthony spiega: “Tutti passiamo per questi momenti, nella vita, specialmente quando attraversiamo la vecchiaia”. “Tutti noi possiamo dire: ‘Basta, voglio farla finita'”. Nessuna volontà di morire, dunque, per il divo Alain Delon. Come sta oggi il papà? Anthony Delon risponde a Silvia Toffanin: “Molto stanco”, e certamente non ha gradito che trapelasse la notizia della sua malattia. Il figlio di Alain Delon spiega che la decisione è stata dell’avvocato del padre. “Non del mio”, specifica.