Lite in tv tra Paolo Del Debbio e Baby Touché, il trapper sui social: "Pagato più di lui dalla direttrice"

Il trapper Baby Touché torna a parlare della lite avvenuta in tv, durante Dritto e Rovescio, col conduttore Paolo Del Debbio. L’italo-marocchino, che è indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi e con due fogli di via da Vicenza e Venezia, sfogandosi sui social è infatti tornato ad attaccare il giornalista che lo aveva cacciato dagli studi del programma Mediaset.

Lo sfogo di Baby Touché sui social

Baby Touché, al secolo Mohamed Amine Amagour, non ci sta e sui social piazza l’ennesimo attacco contro Paolo Del Debbio. Nelle ore successive alla lite avvenuta in tv, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, il trapper è infatti tornato sul web per dare una propria versione dei fatti.

Dopo che la discussione tra i due è diventata virale sui social, il 20enne si è scagliato contro il conduttore e contro chi l’ha criticato per quanto successo.

“Siete tutti uguali” ha scritto il cantante, sottolineando come la sua presenza in tv sarebbe stata importante per “capire il motivo per il quale la nostra generazione è arrabbiata”. “Ma no, cercate sempre il modo di fare uscire il male che c’è in me per strumentalizzarmi” ha sottolineato.

Le parole sul compenso ricevuto

E nel corso del suo sfogo social, Baby Touché ha anche rivelato che a chiamarlo per la trasmissione non è stato Paolo Del Debbio, bensì la direttrice Mediaset.

“Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese” l’affondo di Mohamed Amine Amagour che ha precisato: “Non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset, non vedo l’ora di venire ripagato per ascoltare dei frustrati parlare di me”.

Cos’è successo tra Del Debbio e Baby Touché

La puntata di Dritto e Rovescio incriminata è quella di giovedì 4 aprile in cui Baby Touché era ospite. Il trapper era stato invitato per parlare degli ultimi fatti che lo hanno visto coinvolto, ma i toni sono stati tutt’altro che pacati.

Dopo aver più volte sfidato gli ospiti e alcuni spettatori presenti in studio, compreso Del Debbio, è stato invitato a stare al suo posto e una volta che il conduttore si è avvicinato a lui gli ha detto: “Non mi toccare”.

Un gesto che, sommato alle parole fuori dai toni e all’impazienza di Del Debbio, che poco prima si era girato verso la regia sottolineando l’errore di averlo invitato, ha fatto scoppiare il caos. Il conduttore ha quindi tuonato un: “Fuori dai co***oni” e il trapper è stato accompagnato fuori dallo studio