Lino Banfi abbandona Ballando con le Stelle e ricorda la moglie Lucia: "Ho accettato per fare un favore a lei"

Lino Banfi ha appeso le scarpette da ballo al chiodo: il celebre e amatissimo attore italiano il 4 novembre ha annunciato il suo ritiro dal programma Ballando con le Stelle e ora, in un’intervista, è entrato nel merito di quella decisione, legata anche alla scomparsa della moglie Lucia.

Il colpo di scena è arrivato pochi giorni fa, alla terza puntata del popolare talent show per vip condotto da Milly Carlucci. Dopo averlo corteggiato per anni, la padrona di casa era riuscita ad avere con sé l’icona della commedia italiana, ma è stato per poco.

“Voglio lasciare spazio a chi merita, non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità” ha detto Lino Banfi, annunciato il suo addio al programma dopo poche puntate. “Cosa posso ottenere io di più di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate? Con molta onestà, che altra popolarità mi deve arrivare? Quindi io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande” ha aggiunto.

Nella sua breve avventura, è stato accompagnato da Alessandra Tripoli, al suo fianco anche durante l’annuncio. Nelle prime puntate, Banfi ha conquistato il pubblico non solo per le esibizioni ad età avanzata, ma anche per la narrazione legata alla scomparsa della moglie, morta a 85 anni lo scorso febbraio.

La confessione dell’attore: “Ho accettato per farle un favore”

Di quella scelta ora Lino Banfi ha parlato in un’intervista al settimanale Chi, svelando alcuni retroscena. L’attore pugliese, per cominciare, ha rivelato che la decisione era già presa da tempo.

“Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti – ha detto Banfi – Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo”.

L’interprete di tanti celebri film sa come funziona il programma: ha voluto lasciare prima che le cose iniziassero a farsi serie: “Io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo” ha ammesso, svelando di aver usato “strategie di marketing” per gestire la sua uscita di scena.

In realtà, ha poi aggiunto, tutta questa esperienza è stata affrontata solo in ricordo della moglie scomparsa e omaggiata già durante la prima esibizione: “Quando stava finendo i suoi giorni e non riconosceva più nessuno, ho passato brutti momenti – ha detto – Se ho accettato di fare Ballando dopo 18 anni che me lo chiedevano, è stato anche per fare un piacere a lei“.

La lettera di Papa Francesco per i funerali di Lucia Zagaria

La scomparsa dell’85enne Lucia Zagaria non ha profondamente commosso (come continua a fare) solo Lino Banfi, ma anche tanti altri. Compreso Papa Francesco, che ha inviato una toccante lettera alla famiglia in occasione dei funerali.

Nel corso della funzione funebre c’è stato spazio anche per l’emozionante sorpresa: la lettera, scritta dal Papa, è stata infatti letta in chiesa in ricordo di Lucia Zagaria, che il Bergoglio aveva conosciuto da poco.

“I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera. Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia” ha scritto Papa Francesco a Lino Banfi.

Poi la benedizione firmata “Fraternamente Francesco”: “Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia”.