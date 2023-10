Wanda Nara a “Ballando con le stelle”, i retroscena sulla malattia: “Le mie figlie volevano che ballassi”

Nella prima serata di “Ballando con le stelle” ha debuttato nel programma Wanda Nara. Prima del suo primo ballo però, in una clip, la showgirl argentina ha raccontato della sua malattia e dei motivi che l’hanno spinta a partecipare: “Le mie figlie volevano che ballassi”.

Wanda Nara a “Ballando con le stelle”

È ricominciato ieri sera – sabato 21 ottobre – “Ballando con le stelle”, il noto programma televisivo nel quale personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport gareggiando a colpi di passi di danza.

Nella prima puntata della nuova stagione del talent show, condotto da Milly Carlucci, ha fatto il suo esordio Wanda Nara, la showgirl argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi.

Fonte foto: ANSA Wanda Nara e Pasquale La Rocca posano per i fotografi durante la presentazione della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”

Negli ultimi tempi Wanda Nara ha fatto molto parlare di sé, a causa di una malattia della quale non aveva mai parlato direttamente. Ma in una clip prima della sua esibizione, la showgirl ha voluto chiarire alcuni aspetti sia della sua condizione di salute, sia dei motivi che l’hanno spinta a partecipare.

La leucemia e le figlie

Nonostante da diversi mesi si parlasse di una possibile leucemia, dall’Argentina non era mai arrivata nessuna conferma (né smentita). Nel video di presentazione che ha preceduto il primo ballo di Wanda Nara (una rumba al fianco del maestro Pasquale La Rocca), pur non entrando nei dettagli, la showgirl ha voluto far chiarezza su alcuni punti.

“Dovevo viaggiare a Milano. Ho fatto delle analisi di routine, i valori erano strani – ha raccontato la donna – Mi hanno ricoverata e abbiamo iniziato a vedere delle cose. Ho acceso la tv in ospedale e c’era “Wanda ha questa malattia”. Io piangevo perché non sapevo che cosa avevo”.

“Quando ho saputo di più, i bambini erano molto tristi. Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare. […] Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando, per dimostrare che sto bene”, ha poi concluso Wanda Nara.

Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara

Come detto, il primo ballo di Wanda Nara a Ballando con le stelle è stata una rumba, molto apprezzata dalla giuria, composta da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino.

Selvaggia Lucarelli ha lanciato qualche stoccata alla showgirl, in occasione della sua performance: “Abbiamo visto la clip di presentazione e c’era tutto dentro: l’infanzia, il racconto di come sei diventata Wanda Nara, i figli, Mauro Icardi, tu che ti asciughi le lacrime con il diamante da 8 mila carati. Ti amo già ma voglio verità”.

In un momento successivo, Wanda Nara ha poi polemizzato per uno 0 rifilato da Guillermo Mariotto al figlio di Rocco Siffredi, e Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per lanciare un altro colpo alla showgirl: “Ha già fondato il sindacato dei ballerini. Lei, quella milionaria!”. Wanda Nara non ha risposto alle provocazioni, ma ha già chiarito che “se dovesse trascendere sul personale, saprò rispondere a tono”.