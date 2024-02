Lilli Gruber e la stoccata alla Rai dopo il caso Ghali-Mara Venier a Domenica In: l'accusa della giornalista

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lilli Gruber è tornata sulle feroci polemiche che hanno travolto Domenica In. Mara Venier e la Rai sono finite sulla graticola dopo la puntata in onda lo scorso 11 febbraio, quella dedicata al Festival di Sanremo.

A innescare proteste da parte di tantissimi utenti sono stati i casi che hanno visto protagonisti Dargen D’Amico, interrotto mentre parlava del tema dell’immigrazione, e Ghali, che dal palco dell’Ariston ha scandito “stop al genocidio” riferendosi ai fatti di Gaza.

Lilli Gruber: “Dirigenza Rai codarda con Mara Venier sul caso Ghali a Domenica In”

La giornalista, nella rubrica del Corriere della Sera “Sette e Mezzo”, ha risposto a una lettrice che le ha domandato se trovasse corretto ciò che si è visto a Domenica In.

Fonte foto: ANSA

In particolare è stato fatto riferimento al comunicato firmato dall’ad Rai Roberto Sergio e letto da Mara Venier in diretta. La nota, parsa ai più spiccatamente pro Israele, è stata una risposta all’appello “stop al genocidio” di Ghali.

Gruber ha giustificato il comportamento avuto da Mara Venier, attaccando invece con toni duri la Rai e la sua dirigenza.

“Ingiusto – scrive la giornalista – mettere sul banco degli imputati Mara Venier, che ha una grande esperienza televisiva: si è trovata suo malgrado a gestire una serie di patate bollenti che la dirigenza Rai – con scandalosa codardia – ha scaricato su di lei e Domenica In”.

Gruber: “Ghali è un artista, non un giurista”

Secondo la conduttrice di Otto e Mezzo, Domenica In “non è un programma strutturalmente adatto a gestire situazioni di questo tipo”.

Gruber ha inoltre scritto che in merito alle parole di Ghali si potrebbe obiettare che se “invece di usare ‘genocidio‘ avesse usato ‘crimini di guerra‘ in relazione alla tragedia di Gaza, sarebbe stato più appropriato”.

“Ma Ghali è un artista, non un giurista e deve essere libero di esprimere e comunicare i suoi messaggi. Se la cultura non è libera, semplicemente non è”, ha sottolineato la conduttrice.

Bufera su Mara Venier e la Rai

Dopo la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo, su Mara Venier si è scatenata una bufera mediatica molto intensa. Sui social è stata attaccata pesantemente. Anche la dirigenza Rai (in particolare l’ad Sergio, finito sotto scorta) è stata criticata da migliaia di utenti.