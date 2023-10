Libro di Vannacci studiato al liceo di Francavilla Fontana (Brindisi), preside: "Stimolare pensiero critico"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Vannacci a scuola. Una docente di un liceo di Brindisi ha fatto leggere il libro del generale a una classe di studenti per un corso sul pensiero critico. La preside ha difeso la scelta dell’insegnante.

Il libro di Vannacci in classe

Nell’ambito di un percorso di educazione civica una docente di un liceo della provincia di Brindisi, nel comune di Francavilla Fontana, ha inserito tra i libri da far leggere ai suoi studenti “Il Mondo al Contrario” del generale Roberto Vannacci.

Reso famoso dal suo contenuto reazionario e dalle polemiche seguite alla sua pubblicazione, che lo hanno trasformato in un caso editoriale, il testo sarà utilizzato per sviluppare il pensiero critico degli studenti.

Francavilla Fontana, dove si trova il liceo

“Per prendere le distanze da un libro bisogna leggerlo” ha commentato la professoressa che ha ideato l’iniziativa. Soltanto uno dei genitori degli alunni, una quinta liceo, ha chiesto spiegazioni riguardo la scelta.

Le dichiarazioni della preside dell’istituto

A difesa dell’idea della docente che ha scelto di far leggere il libro del generale Vannacci ai suoi studenti per far sviluppare il loro pensiero critico è arrivata la preside della scuola, Giuseppina Pagano.

“È una iniziativa di una docente che in una classe quinta, nell’ambito di un percorso di educazione civica sullo sviluppo del pensiero critico, ha ritenuto di utilizzare questo libro, in accordo con i ragazzi, alcuni dei quali avevano già il pdf” ha dichiarato la dirigente scolastica.

“Non potevamo mettere la testa sotto la sabbia e far finta che queste cose non accadono perché poi fuori dalla scuola i ragazzi le incontrano. Quindi è meglio se in un contesto come scuola riusciamo a interagire con loro, a provocare un dibattito controllato e critico, trattando diversi punti di vista” ha poi concluso la preside.

Il successo de “Il Mondo al Contrario”

Il libro del generale Vannacci “Il Mondo al Contrario” è stato il caso editoriale dell’estate in Italia. Essendo pubblicato via Amazon dallo stesso Vannacci, si possono solo fare stime delle sue vendite.

Le cifre si aggirano tra le 93.000 e le 140.000 copie e tutt’ora il libro rimane tra i più venduti su Amazon in Italia nel 2023.