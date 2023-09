Professore minacciato di morte per aver criticato il libro di Vannacci: dove insegna Massimo Arcangeli

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Come spesso accade sui social, una corrente di pensiero contrapposta ospita elementi tossici che comunicano soltanto con le parole dell’odio e della minaccia. È quanto accaduto a Massimo Arcangeli, docente dell’Università di Cagliari “colpevole” di aver preso una posizione contro il libro del generale Vannacci. Ora il professore ha deciso di prendere le vie legali.

Critica il libro di Vannacci, professore minacciato di morte

Il dibattito sul libro ‘Il mondo al contrario‘ del generale Roberto Vannacci non si è mai spento.

Recentemente il professor Massimo Arcangeli ha ricevuto minacce per essersi esposto, minacce che non gli sono arrivate in forma privata presso la sua abitazione: le parole minatorie sono arrivate sui social.

Fonte foto: ANSA Un docente universitario è stato minacciato di morte dopo aver criticato il libro di Roberto Vannacci

Arcangeli ha condiviso lo screenshot con le minacce ricevute via social, senza nascondere l’identità dell’utente.

“Te ne devi andare dall’Italia, tu e tutti i depravati come te, prima che apriamo la caccia. Meglio che lo fai con le tue gambe da in piedi”, questo il commento pubblicato dall’utente per minacciare Massimo Arcangeli.

Il docente prenderà le vie legali

Come annunciato sul suo profilo Facebook, Massimo Arcangeli intende procedere per le vie legali contro l’utente – e non solo – che lo ha minacciato pubblicamente su Facebook.

Il docente scrive: “Ho dato mandato al mio legale di denunciare il titolare del profilo alle forze di polizia, insieme ad altri autori di commenti minacciosi”.

Quindi: “Seguiranno la stessa sorte, nei prossimi giorni, tutti quelli che hanno provato a intimidirmi con le armi della diffamazione, della denigrazione e dell’offesa personale“.

La solidarietà dell’Università di Cagliari

Il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola insieme al direttore generale dell’Ateneo Aldo Urru ha espresso “piena e incondizionata solidarietà” a Massimo Arcangeli in una nota congiunta.

Si legge, in conclusione: “Non possiamo fare altro che condannare gesti o parole di tale viltà che hanno come unico obiettivo minare alla base la nostra istituzione e la società civile in cui operiamo”.

Chi è Massimo Arcangeli

Massimo Arcangeli è docente ordinario di Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche dell’Università di Cagliari.

Da sempre attivo in politica e nei diritti dei docenti, è stato il primo firmatario di una petizione all’indirizzo di Giorgia Meloni per chiedere di “condannare ufficialmente le idee omofobe, razziste e sessiste contenute nel libro di Roberto Vannacci”.

La sua iniziativa, come ben evidenziato, ha scatenato le ripetute minacce da parte di alcuni sostenitori del generale Vannacci.