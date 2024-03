Leo Varadkar e le dimissioni da premier in Irlanda a sorpresa: "Non mi sento il migliore per questo lavoro"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È arrivato inaspettato, nella giornata di mercoledì 20 marzo, l’annuncio del premier in Irlanda Leo Varadkar. Per “motivi personali e politici”, Varadkar ha annunciato le proprie dimissioni immediate da leader del partito di centrodestra Fine Gael e, non appena sarà nominato un successore, anche dalla carica di primo ministro.

Le dimissioni del premier in Irlanda

Il Taoiseach (termine in lingua gaelica per indicare il capo del Governo) di Irlanda, Leo Varadkar, ha annunciato le dimissioni.

Lo ha fatto senza preavviso, in una conferenza stampa organizzata a Dublino.

Fonte foto: ANSA Il Taoiseach Leo Varadkar

Varadkar si è dimesso, con effetto immediato, dal suo ruolo di leader del partito di governo Fine Gael.

Le dimissioni da premier avranno invece effetto solo quando sarà eletto un successore, tramite elezioni interne al partito stesso.

Il premier non ha fornito spiegazioni dettagliate, limitandosi ad affermare che, dietro la sua scelta, vi sono “motivi personali e politici, ma soprattutto politici”. Aggiungendo infine:

Dopo cinque anni su questa poltrona, ora non mi sento più la persona adatta a guidare il Paese.

Così, a soli 45 anni, Varadkar si è detto pronto a “passare il testimone a qualcun altro che abbia il coraggio di sostituirmi per portare aria fresca e vitalità al partito e al governo”.

Una notizia che porta scompiglio nel partito di maggioranza, che si prepara ad affrontare a giugno le elezioni locali e, poco dopo, le elezioni europee.

Leo Varadkar, il premier più giovane

Parla di “aria fresca” ma, in realtà, Varadkar è già di per sé un “rivoluzionario”. Eletto primo ministro a soli 38 anni, è il Taoiseach più giovane nella storia di Irlanda.

Figlio di madre irlandese e padre indiano, è anche il primo premier irlandese dichiaratamente omosessuale.

Parlamentare dal 2007, fu eletto alla più alta carica governativa per due mandati, il primo nel 2017 e in seguito nel 2022.

Nel corso dei suoi governi, il premier ha portato avanti importanti campagne a favore dei diritti civili: a lui si deve l’organizzazione del referendum per la legalizzazione dell’aborto.

Negli ultimi mesi aveva sostenuto due referendum con il fine di rendere meno sessista e più inclusiva la Costituzione irlandese.

Ma entrambi i progetti sono stati sconfitti e molti hanno attribuito la colpa alla frettolosa gestione della campagna elettorale da parte di Varadkar, che ha accelerato i tempi per far coincidere il voto con l’8 marzo.