Lega la madre per darle fuoco a Ascoli Piceno: "Sei posseduta dal diavolo". Fermato dai carabinieri

Drammatico esorcismo ad Ascoli Piceno. Un uomo ha tentato di dare fuoco alla madre per purificarla da una possessione demoniaca. Fermato dai carabinieri, è stato portato all’ospedale psichiatrico di San Benedetto del Tronto.

L’esorcismo di Ascoli Piceno

Durante la notte tra il 28 e il 29 giugno arriva al 118 di Ascoli Piceno una chiamata confusa, dai toni concitati. Preoccupati i sanitari accorrono all’indirizzo fornito loro, trovando una scena ai limiti del verosimile.

Un uomo di 46 anni aveva legato l’anziana madre all’interno della propria abitazione e stava tentando di darle fuoco per eliminare una presenza malvagia che avrebbe albergato nel suo corpo.

Ascoli Piceno, dove un uomo di 46 anni ha provato a dare fuoco alla madre per compiere un esorcismo

Accortisi che il 46enne era pericoloso e in preda ad un episodio psicotico, i sanitari hanno richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per evitare che la situazione degenerasse.

L’intervento dei carabinieri

I militari dell’arma sono quindi intervenuti e hanno immediatamente bloccato l’uomo. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il 46enne non avrebbe manifestato nessuna aggressività nei confronti degli agenti.

È quindi stato consegnato a parte del personale sanitario accorso sul luogo, mentre il resto dei medici e degli infermieri si è precipitato a sincerarsi delle condizioni dell’anziana.

Fortunatamente, stando a quanto riporta il sito del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, grazie all’intervento del 118 e delle forze dell’ordine che hanno fermato il figlio, la donna è uscita illesa dalla disavventura.

L’arresto dell’uomo e il ricovero in psichiatria

Nonostante l’uomo responsabile del tentato esorcismo non mostrasse segni di aggressività, i carabinieri hanno comunque deciso di scortarlo, insieme ai sanitari del 118, in una struttura adeguata.

È stato durante questo periodo di custodia che il fermato ha rivelato agli agenti le sue intenzioni: voleva estirpare il diavolo dal corpo della madre dandole fuoco.

Il 46enne non è stato portato in carcere, bensì nel reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, dove riceverà le cure necessaria per risolvere il suo stato psichico.

