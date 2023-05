Getta alcol sulla moglie e le dà fuoco a Galatone vicino Lecce: grave 32enne, è stata anche accoltellata

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una donna di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni di salute nel Centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Cosa è successo a Galatone

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, il marito della donna le avrebbe gettato dell’alcol sul volto e poi le avrebbe dato fuoco.

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 29 maggio a Galatone, in provincia di Lecce, nell’abitazione della coppia al culmine di una lite.

Fonte foto: Tuttocittà.it La casa dove è avvenuta l’aggressione si trova a Galatone, nella provincia di Lecce, in Puglia.

I soccorsi alla donna

La donna, cittadina italiana, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso in ospedale, dove i medici hanno riscontrato anche tre ferite da arma da taglio.

Ricercato il marito

Il marito della donna, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri.

Maggiori dettagli

L’agenzia ‘Adnkronos’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto a Galatone, nella provincia di Lecce, nel pomeriggio di lunedì 30 maggio: l’uomo avrebbe versato l’alcol addosso alla moglie, in particolare sul volto e sui capelli, nella loro abitazione in via Cadorna a Galatone, e poi le avrebbe dato fuoco. La donna è stata anche ferita con un’arma da taglio all’altezza dell’ombelico e del fianco destro.

La donna ha riferito ai sanitari quanto le era successo. Attualmente è ricoverata in ospedale in Rianimazione, dove è stata intubata.

Cosa era successo a marzo a Torvaianica

Nella metà del mese di marzo, a Torvaianica, frazione costiera di Pomezia, in provincia di Roma, un uomo di 41 anni, originario della Capitale, era stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio: avrebbe aggredito e tentato di dare fuoco alla compagna, dopo averle gettato addosso del liquido infiammabile.

La donna è riuscita a scappare, raggiungendo la strada e chiedendo aiuto ad alcuni passanti.