Donna morta dopo aver dato fuoco alle sterpaglie a Gangi: avvolta dal fumo, la tragedia davanti al marito

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una tragedia difficile da commentare ha colpito la cittadina di Gangi, vicino Palermo, mercoledì 28 giugno. Giuseppina Barbieri, una donna di 83 anni, è morta a causa di un incendio scoppiato durante il tentativo di bruciare alcune sterpaglie vicino all’abitazione dove viveva con il marito. I carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

La dinamica dell’incendio

Secondo una prima ricostruzione, il marito e la moglie, entrambi pensionati, avevano acceso il fuoco per liberare l’area circostante dalla vegetazione infestante.

Tuttavia, la situazione è sfuggita loro di mano e le fiamme hanno iniziato a propagarsi verso l’abitazione. Nonostante i loro sforzi per spegnere l’incendio, Giuseppina Barbieri, forse a causa delle esalazioni, ha avvertito un malessere e si è accasciata a terra.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dell’incendio in cui ha perso la vita una donna di 83 anni

Il tentativo di soccorso

Con la situazione precipitata in modo repentino, il marito ha cercato di soccorrere la donna, purtroppo senza successo.

In seguito i vigili del fuoco sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente e hanno spento le fiamme che avevano avvolto la vittima. Sfortunatamente, le ustioni riportate da Giuseppina Barbieri erano così gravi da non lasciarle scampo.

Il marito sotto shock

I carabinieri hanno interrogato il marito, ancora sotto shock, ma non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Il medico legale ha eseguito l’autopsia e ha informato la Procura, la quale ha autorizzato la restituzione della salma.

L’intera comunità di Gangi è rimasta sconvolta da questa tragica perdita. Giuseppina Barbieri era una figura rispettata e amata dalla comunità locale. I vicini e gli amici si sono stretti intorno al marito per offrire il loro sostegno in questo momento di grande dolore.

Indagini in corso sul rogo

Le indagini sull’incendio sono attualmente in corso per determinare le cause esatte dell’incidente. È fondamentale comprendere se si siano verificate eventuali negligenze o imprudenze che abbiano contribuito alla tragedia.

E proseguono senza sosta gli incendi da nord a sud, con frequenza sempre maggiore. Nella stessa giornata, un rogo è scoppiato a Milano, interessando due piani di uno degli edifici del complesso Trilogy Towers in via Gallarate.

Quasi in contemporanea, un altro rogo devastante si è verificato a Biella, nel negozio di giardinaggio Gardenville che ha subito ingenti danni, con diversi animali in pericolo all’interno della struttura.