Spari in casa a Vago di Lavagno, donna uccisa e figlio gravemente ferito: sospetti sul marito

Spari a Vago di Lavagno, vicino Verona, dove un uomo ha ucciso una donna di 58 anni e ferito gravemente il figlio di 15. Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento. L’uomo è stato arrestato poco dopo dai carabinieri e condotto in caserma. I militari, dopo avere ricevuto l’allarme, avevano transennato tutta la zona circostante all’abitazione. La dinamica dei fatti è attualmente al vaglio degli investigatori.

Chi ha sparato a Vago di Lavagno

C’è incertezza sull’autore del femminicidio di Vago di Lavagno. Inizialmente il marito 60enne della donna era stato indicato come il killer.

Poi è trapelato che l’uomo non è stato fermato ed è stato sentito esclusivamente come persona informata sui fatti. Lo riferiscono fonti dei carabinieri.

Figlio ferito mentre difende la madre

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di venerdì 20 settembre, poco dopo le 14:00, nella cucina di una villetta di due piani in via Galilei. Sul posto anche gli agenti della Scientifica e il sostituto procuratore Paolo Sachar, che coordina l’indagine.

Vago è una delle tre frazioni di Lavagno, comune di 8.500 abitanti alle porte di Verona in Veneto.

Secondo quanto scrive il Corriere del Veneto, il ragazzino sarebbe stato colpito mentre cercava di difendere la madre. Il giovanissimo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni sono attualmente giudicate gravi.

Lutto cittadino a Lavagno

Il sindaco di Lavagno, Matteo Vanzan, ha proclamato il lutto cittadino e cancellato il concerto previsto in serata a Forte San Briccio.

Così si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Lavagno: “A seguito del recente fatto di cronaca che ha colpito duramente la nostra comunità, sul quale sono tuttora in corso le indagini delle Forze dell’Ordine, l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare l’evento in programma stasera per lutto cittadino, stringendosi attorno ai familiari”.

[Notizia in aggiornamento]