Bufera su Kamala Harris per la frase a Oprah: "Se qualcuno entra in casa mia gli sparo". Poi si corregge

Un nuovo video che ritrae la candidata democratica Kamala Harris durante un talk con Oprah Winfrey sta diventando virale. E sta anche scatenando reazioni controverse: sebbene la Harris l’abbia pronunciata in tono scherzoso, una frase in particolare ha colpito il pubblico.

Kamala Harris a Oprah Winfrey: “Se entrano in casa mia gli spariamo”

In diretta streaming dal Michigan, Kamala Harris ha risposto ad alcune domande poste dalla nota conduttrice americana Oprah Winfrey.

Tuttavia, mentre si discuteva in merito al possesso di armi da fuoco, con un tono inequivocabilmente scherzoso la candidata democratica ha pronunciato una frase controversa.

Kamala Harris e Oprah Winfrey durante il talk

“Se qualcuno fa irruzione in casa mia, gli spariamo“, ha affermato la Harris.

Il video ha già fatto il giro del web, ed ha scatenato diverse reazioni da parte degli utenti.

La correzione immediata

L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, in effetti, si è svolta in un periodo abbastanza complesso, in cui la preoccupazione per la violenza politica è alle stelle.

Dopo il secondo attentato ai danni di Donald Trump, la candidata democratica alla Casa Bianca aveva tra l’altro dichiarato di possedere un’arma, che detiene per garantire la sua sicurezza personale.

In ogni caso, Kamala Harris si è subito corretta. La dichiarazione, accompagnata da una risata, è stata seguita da un “Non avrei dovuto dirlo”.

Inoltre, dopo aver pronunciato la frase incriminata, Kamala Harris ha prontamente aggiunto: “Ci penserà il mio staff a sistemare le cose“.

La posizione della candidata in merito alle armi da fuoco

La conversazione trasmessa in streaming tra Kamala Harris e Oprah Winfrey è stata anche occasione, per la candidata democratica, per ribadire la sua posizione sul possesso di armi da fuoco.

La Harris è fermamente propensa al possesso di armi come misure di sicurezza personale, oltre che favorevole al Secondo Emendamento. La candidata democratica, come detto, possiede un’arma da fuoco, che detiene dal 2019.

Tuttavia, Harris ribadisce il suo rifiuto nei confronti nelle armi cosiddette d’assalto. Si tratta infatti di armi pensate per la guerra, uno strumento che quindi “non può circolare in una società civile”.