Laurea in Circo contemporaneo a Torino, ecco i primi dottori d'Italia: come funzionano il corso e gli esami

A Torino è possibile laurearsi in circo contemporaneo. Il percorso di studi equivale alla triennale del Dams e prevede il riconoscimento del titolo “dottore in circo contemporaneo“. Si tratta di una laurea che porta l’Italia alla pari di altri paesi come Canada, Olanda, Svezia, Belgio e Francia dove da anni gli addetti ai lavori nel circo sono riconosciuti come “dottori”. I primi dottori hanno sostenuto ieri la prova finale e hanno ottenuto la laurea in circo contemporaneo.

Laurea in Circo contemporaneo

Sono almeno 60 gli iscritti al percorso di studi in circo contemporaneo a Torino. Gli studenti provengono da tutto il mondo: dall’Europa, dall’America e da Israele. L’interesse verso il corso è un successo per il direttore Paolo Stratta e i professori che insegnano.

“Il fatto che il primo corso di laurea italiano in circo nasca in Piemonte è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Si tratta infatti di un’opportunità di crescita, lavoro e occupazione che il governatore della Regione ha voluto sostenere non solo con un contributo, ma anche con la propria presenza alla consegna dei diplomi di laurea.

Fonte foto: Cirko Vertigo I primi dottori in circo contemporaneo in Italia

Il corso

L’Accademia Cirko Vertigo di Grugliasco permette di frequentare un corso in “Artista di circo contemporaneo”. Il riconoscimento di un diploma di laurea in circo contemporaneo è un passo importante per il Paese, che vuole valorizzare la cultura circense. Il piano di studi include 25 discipline tra pratiche e teoriche.

Oltre alle pratiche, che possono apparire più comuni, le materie teoriche spaziano dall’Organizzazione e l’economia di uno spettacolo, alla Psicologia dello sport e della performance, la Sociologia delle pari opportunità, la Storia della danza e la Biomeccanica e dietetica. Ci sono anche discipline in Tecniche di comunicazione e marketing, Tecnica e teoria del costume o Sicurezza nei luoghi di lavoro e rigging.

Un corso necessario

Il corso di laurea triennale per “Artista di circo contemporaneo” colma un vuoto in Italia, che si affianca così per la prima volta ad altri Paesi dove è già possibile studiare le arti circensi da anni come Canada, Francia e Belgio

Dopo vent’anni finalmente l’Italia ha riconosciuto l’importanza dell’arte circense e l’impatto che questa ha negli sbocchi professionali degli artisti. Infatti con un titolo di studio di prestigio potranno lavorare nelle grandi compagnie internazionali o insegnare le loro competenze in altri Paesi, contribuendo a far crescere il settore dell’arte circense.