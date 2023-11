Facebook e Instagram a pagamento, arriva il messaggio sulle inserzioni: cosa fare per usare le app gratis

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Facebook e Instagram diventano a pagamento, ma solo per alcuni. Come annunciato da Meta, anche per gli utenti italiani è in arrivo il messaggio che annuncia la versione a pagamento per i social di Facebook e Instagram. La decisione è stata presa per garantire il rispetto del regolamento europeo sul trattamento dei dati degli utenti. Al momento ci sono due opzioni tra cui scegliere: un a pagamento e una gratis.

Facebook e Instagram a pagamento

Meta aveva annunciato a fine ottobre che a partire da novembre Facebook e Instagram sarebbero diventati a pagamento. Non si è fatto quindi attendere il messaggio che prevede il pagamento per l’utilizzo (senza inserzioni) dei social.

La decisione di Meta è stata presa in seguito al nuovo regolamento europeo che vuole garantire la privacy e ridurre la profilazione degli utenti attraverso i social.

Il messaggio

Il messaggio che alcuni utenti italiani stanno iniziando a ricevere prevede due scenari. Il primo è quello di usare Facebook e Instagram senza vedere alcuna inserzione. Come spiega l’avviso, le informazioni personali degli abbonati non saranno usate per le inserzioni. Il piano di pagamento è di 12,99 euro al mese su smartphone e 8,99 euro al mese per browser web.

Il messaggio che compare all’apertura dell’applicazione spiega che “l’esperienza resterà invariata” e che si può modificare la scelta o le impostazioni in qualsiasi momento “per adattare la propria esperienza pubblicitaria alle esigenze”.

Come avere le app gratis

Accanto all’opzione a pagamento esiste però anche quella gratuita. Infatti per usare Facebook e Instagram senza costi aggiuntivi bisognerà accettare che Meta utilizzi le proprie informazioni per i brand. Come si legge sul messaggio, Meta continuerà a utilizzare le informazioni dell’account per le inserzioni e per personalizzare queste sull’utente (target).

L’applicazione presenta questa scelta scrivendo: “Scopri prodotti e brand grazie a inserzioni personalizzate, mentre usi tuoi account Facebook e Instagram senza costi aggiuntivi. Le tue informazioni saranno usate per le inserzioni (la tua esperienza attuale)”. In altre parole: se il servizio è gratis, il prodotto sei tu.