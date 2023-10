Facebook e Instagram anche a pagamento sono realtà: quanto costerà l'abbonamento su pc e smartphone

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dopo numerose indiscrezioni e annunci nei mesi scorsi, ora è ufficiale: arriva anche in Europa la versione a pagamento di Facebook e Instagram, le due più popolari app di social networking del gruppo Meta. Come funzioneranno e quali sono i costi.

Facebook e Instagram con pubblicità o senza a partire da novembre

Come comunicato dallo stesso colosso proprietario dei due social, per “conformarsi alle normative europee in evoluzione” Meta ha deciso di lanciare anche nel Vecchio Continente versioni a pagamento di Facebook e Instagram.

La modifica entrerà in vigore a partire da novembre 2023 e non sarà obbligatoria: chi vorrà potrà continuare ad usare il servizio gratuito, ma con inserzioni pubblicitarie durante l’utilizzo.

Fonte foto: ANSA Si tratta della seconda grande novità dopo le spunte blu a pagamento

Chi deciderà invece di abbonarsi con l’offerta supplementare, potrà consultare i due social senza alcuna interruzione. Per tutti gli altri, nei feed compariranno pubblicità ritenute rilevanti per gli utenti. L’abbonamento sarà disponibile solo dai 18 anni in su.

Quanto costeranno? Le differenze tra pc e smartphone

Sono state già diffuse anche le fasce di prezzo relative all’uso di Facebook e Instagram in base al tipo di device utilizzato. L’abbonamento avrà un prezzo diverso a seconda che si usi il social su pc o smartphone.

Secondo quanto riportato, la versione a pagamento costerà 9,99 euro al mese tramite web e 12,99 per le versioni su telefoni con sistemi operativi iOS e Android.

Per chi possiede più profili, la novità arriverà a partire da marzo 2024: agli account aggiuntivi di ciascun utente verrà applicata una tariffa aggiuntiva di 6 euro al mese per il web e 8 euro al mese per lo smartphone.

La novità di Meta arriva anche in Italia nei prossimi giorni

La notizia, dopo essere circolata sotto forma di rumor già diverse settimane fa ed essere stata stata diffusa dal Wall Street Journal, seguita poi dall’annuncio ufficiale della stessa società americana che fa capo a Mark Zuckerberg.

Per adeguarsi alle normative europee, gli abbonamenti a pagamento per Facebook e Instagram saranno disponibili nei Paesi dell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, Italia compresa, così come in Svizzera.

Viene inoltre specificato che le informazioni delle persone che decidono di abbonarsi non saranno usate per le pubblicità. Un punto, questo, che ha spesso fatto storcere il naso a molti utenti, scontenti della profilazione ai fini commerciali già in corso da parecchi anni.