La vita di Alessia Pifferi raccontata dal parroco: "Credeva nelle favole, non mi ha stupito la morte di Diana"

“Era bambina a 9 anni, a 19 anni, a 29 anni”, queste le parole del sacerdote d’infanzia di Alessia Pifferi, ancora viva nei suoi ricordi nonostante la giovane mamma non andasse in chiesa da tanti anni. Ai microfoni di ‘Pomeriggio Cinque’ il sacerdote descrive la madre di Diana come una “bambina adulta“, tutt’altro che “malvagia o una strega”. “Ma no, è una bambina”, insiste il prete.

Secondo lui, Alessia Pifferi viveva nella convinzione che “le fate avrebbero provveduto alla sua bambina”, e la sua bambina era “come la sua bambola”, dal momento che “quando c’è un problema le bambole vanno nella polvere”. Vengono dimenticate, quelle bambole. “Di qui a dire: ‘Sono responsabile’ ce ne passa”.

L’inviata gli chiede: “Perché secondo lei ha lasciato morire la figlia di stenti?”. “Perché non era in grado di fare una scelta“, dice il parroco, che ricorda con dolore il giorno in cui si venne a sapere del tragico epilogo della vita di Diana. “Mi sono detto: ‘Non mi stupisco, è la Alessia”.

Poi conclude: “È lo sposo che ha scelto lei, e lei si è sentita avvolta da tanta tenerezza”. Parole di cui si dice sorpresa Viviana Pifferi, sorella di Alessia, dal momento che nonostante la 38enne da tempo non frequentasse una chiesa, sembrano pronunciate da qualcuno che piuttosto conosceva bene la giovane mamma.