La villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa venduta per 3 milioni: sempre vuota, il Cav preferiva Villa Certosa

Villa Due Palme, la residenza acquistata da Silvio Berlusconi nel 2011 nell’isola di Lampedusa, è stata venduta per circa 3 milioni di euro all’economista Gianni Profita. La villa di 250 metri quadrati con ampio giardino faceva parte del patrimonio immobiliare del Cavaliere, che ai tempi motivò l’acquisto in spirito di solidarietà durante una crisi migratoria. Un bene quasi mai goduto, considerando che l’ex premier visitò la villa solo una volta nel 2019. L’affare rientra nel desiderio degli eredi di Berlusconi di vendere anche altre proprietà, inclusa Villa Certosa in Costa Smeralda.

La villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa venduta per 3 milioni

L’economista Gianni Profita, 63 anni, è quindi il nuovo proprietario di Villa Due Palme, bene immobiliare che è stato parte del patrimonio di Silvio Berlusconi, dopo una trattativa riservata che ha trovato la sua conclusione positiva nelle ultime settimane.

L’acquirente, originario di Acquaviva Platani, è il rettore della Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences di Roma, nota come Unicamillus. Un affare da circa 3 milioni di euro, secondo le indiscrezioni, valore che sarebbe quindi circa il doppio di quanto Berlusconi sborsò nel 2011 per ottenere la villa (1,5 milioni di euro).

Fonte foto: ANSA

Silvio Berlusconi acquistà Villa Due Palme a Lampedusa nel 2011

La storia della villa di Berlusconi a Lampedusa

La villa in stile mediterraneo, costruita negli anni Settanta, ha un’estensione di 250 metri quadri, escluso un ampio giardino e una spiaggia privata.

Fu comprata da Silvio Berlusconi in un momento in cui l’ex Presidente del Consiglio ebbe l’idea di effettuare un gesto di solidarietà e di augurio per il rilancio turistico dell’isola, investita da una delle tante crisi migratorie.

“Sono andato su internet e ho comprato una casa a Cala Francese” aveva dichiarato Berlusconi ormai 13 anni fa, appena messo piede a Lampedusa. Poi, però, il leader di Forza Italia non la utilizzò mai, fatto salvo un breve passaggio nel 2019.

Il patrimonio immobiliare in vendita

Nelle grazie di Berlusconi, infatti, Lampedusa non poteva competere con la Sardegna, lì dove sorgeva la residenza più amata, Villa Certosa, divenuta negli anni un vero e proprio simbolo del “berlusconismo” e luogo di incontro prediletto, dove l’ex premier amava ricevere i leader mondiali.

Anche la splendida residenza in Costa Smeralda, tra l’altro, è presente nella lista di beni immobiliari che gli eredi di Silvio Berlusconi hanno messo in vendita, per alleggerire il vastissimo patrimonio.