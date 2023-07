La storia della donna che gratta e vince 100 mila dollari e poi subito dopo altri 300 mila è dell'anno scorso

Incredibile doppia vincita al gratta e vinci nel Delaware, Stati Uniti. Una donna di 70 anni ha vinto 100mila euro con un biglietto fortunato: in seguito ha acquistato altri biglietti ed è riuscita a vincere ancora, ben 300mila euro. La fortunata giocatrice ha condiviso l’esperienza con la sua migliore amica e la sua storia sta rimbalzando, di giornale in giornale, anche in Italia. Tuttavia, come dimostrato da varie testate americane, come la CNN, la vicenda risale a quasi un anno fa.