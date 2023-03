Vince alla lotteria 1,3 milioni e torna a lavorare al fast food: "Sentivo la mancanza dei miei colleghi"

Vince una fortuna alla lotteria e torna a lavorare da McDonald’s. Questa singolare storia arriva dal Regno Unito e vede protagonista un uomo che dopo essere diventato ricco tutto d’un tratto ha fatto un’imprevedibile scelta di vita.

Un biglietto della lotteria fortunato

Nel 2006 Luke Pittard aveva 29 anni, poche ambizioni e un lavoro routinario e pagato poco in un fast food della catena McDonald’s.

Le note positive del suo impiego erano la presenza della sua fidanzata sul luogo di lavoro e un ottimo rapporto con i colleghi con i quali condivideva una vera amicizia.

Un giorno Luke ha giocato un biglietto della lotteria britannica e ha vinto l’equivalente di 1,3 milioni di euro. Come avrebbe fatto chiunque altro il giovane ha lasciato il suo impiego pagato l’equivalente di 7,5 euro l’ora e ha iniziato a vivere di rendita.

Subito dopo il colpo di fortuna Luke ha sposato la sua fidanzata, che ancora oggi è sua moglie. Anche la ragazza ha lasciato il lavoro in fast food.

Noia e solitudine alla base della scelta

Dopo alcuni anni di serenità, però, Luke ha sentito che gli mancava qualcosa. Noia e solitudine l’hanno spinto a riconsiderare le sue scelte di vita e Luke è tornato nello stesso fast food dal quale era fuggito.

Fonte foto: 123RF

“I soldi non sono tutto nella vita”

Luke Pittard, oggi 46enne, spiega la logica alla base della sua scelta: “Tutto per me stava diventando noioso, ripetitivo e sono ingrassato. Non smettevo di mangiare. Mi piace il lavoro. È meglio che stare a casa tutto il giorno. Alcune persone pensano che io non sia molto a posto con la testa. Ma dico a tutti che ci sono cose più importanti nella vita che avere soldi”.

L’uomo spiega anche la scelta di tornare al suo vecchio impiego invece di tentare altre strade: “Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald’s sono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: Perché non tornare?”

La scelta ha reso felice il suo vecchio capo, che fra l’altro considera Pittard un ottimo lavoratore: “Sono contento che abbia avuto il tempo di godersi la sua vincita, però mi piace averlo qui, perché è come se non se ne fosse mai andato!”