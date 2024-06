Morto Paolo Agostinacchio ex sindaco di Foggia e deputato di Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Morto ex sindaco di Foggia. Paolo Agostinacchio, per 10 anni primo cittadino della città pugliese e parlamentare del Movimento Sociale italiano e di Alleanza Nazionale, è morto all’età di 86 anni per un malore improvviso.

Morto l’ex sindaco di Foggia Paolo Agostinacchio

È morto l’ex sindaco di Foggia e parlamentare di destra Paolo Agostinacchio. Aveva 86 anni e, secondo quanto riportato da Foggia Today, sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava nel proprio studio legale.

Agostinacchio infatti, oltre ad essere stato uno stimato politico punto di riferimento della destra cittadina e pugliese, oltre che parlamentare a livello nazionale per molti anni, era anche un avvocato.

Fonte foto: ANSA Paolo Agostinacchio, ex sindaco di Foggia

Nel 1998 era stato insignito dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica.

Sindaco di Foggia per 10 anni

Agostinacchio fu sindaco di Foggia per ben 10 anni, quasi al termine della sua carriera politica, svoltasi sempre tra le file dei partiti di estrema destra italiani, dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale.

Fu primo cittadino della città tra il 1995 e il 2004 e durante questo periodo fu, per un solo anno, il 1999, presidente della squadra di calcio del Foggia mentre questa militava in Serie C2.

Quella da sindaco di Foggia non fu l’unica esperienza di Agostinacchio nella politica locale. Come spesso accadeva durante la cosiddetta Prima Repubblica, aveva infatti cominciato come consigliere comunale ad Ascoli Satriano, suo comune di nascita, negli anni ’60, per poi passare al Consiglio comunale di Foggia negli anni ’70.

Parlamentare tra MSI e AN

La prima esperienza nazionale di Agostinacchio fu nel 1983, quando fu eletto alla Camera dei Deputati tra le file del Movimento Sociale Italiano. Servì per tutta la nona legislatura, venendo poi rieletto nell’undicesima, nel 1992, nel cosiddetto “parlamento degli inquisiti“.

Quella legislatura finì dopo soli due anni a causa dello scandalo Tangentopoli, ma Agostinacchio fu rieletto nel 1994, restando in carica fino al 1996 e ricoprendo anche il ruolo di presidente della sesta commissione Finanze.

Proprio durante quella legislatura confluì nel nuovo partito fondato dopo lo scioglimento dell’MSI, Alleanza Nazionale, con a capo Gianfranco Fini. Lasciò però AN nel 2009 ler aderire al movimento La Destra. di Francesco Storace.

Il cordoglio della politica

Diversi messaggi di cordoglio da parte degli esponenti politici della destra italiana, a partire dal ministro Raffaele Fitto: “Con la scomparsa di Paolo Agostinacchio va via una parte della storia della destra pugliese, intransigente nei suoi principi, ma dialogante e aperta alle nuove sfide” scrive Fitto.

“Un politico fortemente legato alla sua città, con il quale ho spesso e volentieri collaborato. Mancherà a Foggia e a tutti noi. Grande vicinanza alla sua famiglia” conclude poi in ministro per le Politiche di Coesione.

“Con la scomparsa di Paolo Agostinacchio la destra italiana perde un suo autorevole riferimento. I pugliesi lo ricorderanno come sindaco di Foggia onesto e scrupoloso, parlamentare appassionato e puntuale. Io perdo un amico col quale ho condiviso tante battaglie nella comune trincea ideale” aggiunge Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile.