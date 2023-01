Vince alla lotteria, ma non aveva pagato il biglietto e perde 182 milioni: l'incredibile storia di una 19enne

Ha dell’incredibile la storia che arriva dal Regno Unito: una 19enne ha vinto 182 milioni alla lotteria, ma la gioia è durata poco. Subito dopo ha scoperto infatti di non aver davvero pagato il biglietto e così ha perso tutto. Come sono andate le cose per la sfortunata giovane.

19enne vince 182 milioni all’Euromillions

I fatti risalgono al febbraio 2021, ma sono recentemente tornati ad occupare le pagine delle testate di tutto il mondo per l’eccezionalità della storia: una giovanissima ragazza originaria dell’Herefordshire era sicura di aver vinto 182 milioni all’Euromillions.

Si tratta della lotteria pan-europea lanciata inizialmente in Francia, Spagna e Regno Unito a partire dal 2004, poi è stata aperta anche ad altri Paesi come Belgio, Portogallo e Svizzera.

Fonte foto: iSTOCK I numeri giocati dalla 19enne e dal fidanzato sono stati estratti il 26 febbraio 2021

All’epoca dei fatti Rachel Kennedy aveva 19 anni, il suo ragazzo dell’epoca (Liam McCrohan) 21 ed erano convinti di essersi sistemati per la vita: i numeri che avevano giocato per 5 settimane di fila (12, 22, 29, 33, 6 and 11) sono effettivamente stati estratti.

Beffa alla lotteria: vince ma non aveva pagato il biglietto

Comprensibilmente, i due sono impazziti di gioia e dopo aver avvisato la madre della ragazza hanno chiamato per riscuotere la vincita. Al telefono, però, hanno scoperto un’amarissima verità.

La Camelot, azienda che gestisce la lotteria, gli ha comunicato che sì, sulla carta i loro numeri erano vincenti e gli sarebbero spettati 182 milioni di sterline, peccato però che la 19enne non avesse pagato il biglietto.

Il motivo è abbastanza clamoroso: sulla carta usata per pagare il biglietto della lotteria non c’erano abbastanza soldi per far passare la transizione (aveva solo 2 sterline e 50), che è stata quindi rifiutata e la sua scheda invalidata. Un pugno in piena faccia per i due, che già pregustavano una vita nel lusso.

La reazione dopo la mancata vittoria

Stando a quanto hanno raccontato i due protagonisti della vicenda al Daily Star, a reagire peggio è stato il fidanzato: “Rachel era abbastanza tranquilla, io nella mia testa avevo già speso quei soldi“.

Il ragazzo, oggi 23enne, si è detto “assolutamente devastato quando ho saputo dall’uomo al telefono che non avevamo davvero comprato il biglietto. Già mi immaginavo la nostra casa e auto dei sogni”.

Oltre al danno, anche una piccola beffa: la Camelot ha mandato ai due fortunati-sfortunati ragazzi un biglietto in cui gli auguravano maggior fortuna per le successive estrazioni. Un portavoce della società ha confermato la storia e si è detto speranzoso che la giovane possa comprare nuovi biglietti.