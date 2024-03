La storia dell'omicidio di Marzia Capezzuti con Barbara Vacchiano e Damiano Noschese a processo: le accuse

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quella dell’omicidio di Marzia Capezzuti è una storia dell’orrore, un nome indissolubilmente legato a quelli di Barbara Vacchiano e Damiano Noschese che oggi si trovano a processo accusati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere ma anche di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e indebito uso di carta di debito. Sorella del fidanzato lei, suo marito lui, sono al centro della vicenda che ha avuto luogo a Pontecagnano Faiano (Salerno).

L’omicidio di Marzia Capezzuti

Marzia Capezzuti era una ragazza affetta da una fragilità mentale, per la precisione da disturbo della condotta in ritardo mentale di media gravità per il quale le era stata riconosciuta una invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.

Nata a Milano, a 7 anni fu allontanata dalla famiglia e affidata a una comunità. Quando divenne maggiorenne iniziò progressivamente ad allontanarsi fino al 2014, quando scomparve.

Fonte foto: ANSA Tra gli imputati nel processo per l’omicidio di Marzia Capezzuti ci sono Barbara Vacchiano e Damiano Noschese, sorella e rispettivo marito dell’ex fidanzato

In quel tempo aveva conosciuto sui social Alessandro Vacchiano residente a Pontecaiano Faiano, del quale si innamorò e con il quale iniziò una relazione.

Nel frattempo la famiglia tentò disperatamente di affiancarle un tutore, ma la loro richiesta fu sempre rigettata. Nel 2017 la relazione tra Marzia Capezzuti e Alessandro Vacchiano terminò, e la ragazza si trasferì proprio a Pontecaiano Faiano nell’abitazione di Barbara Vacchiano, sorella di Alessandro. Lì, in quella casa, iniziò il suo viaggio all’inferno.

Secondo le indagini, Marzia Capezzuti iniziò a subire vessazioni e maltrattamenti e a vivere in uno stato di segregazione. Nel 2019 tutto precipitò quando Alessandro Vacchiano fu rinvenuto morto a seguito di un’overdose. Barbara Vacchiano indicò Marzia come responsabile della morte del fratello, accusandola di averlo picchiato fino a rompergli l’osso del collo. Ancora, Marzia Capezzuti fu accusata di aver abusato sessualmente del fratello minorenne della famiglia Vacchiano.

Nel 2022 i famigliari di Marzia presentarono denuncia per maltrattamenti, ma le torture nei confronti della ragazza, secondo gli inquirenti, continuarono. Improvvisamente Marzia scomparve nel nulla. Il suo cadavere fu rinvenuto il 15 ottobre 2022 in un casolare abbandonato. Marzia Capezzuti era stata uccisa sette mesi prima, il 7 marzo, tramite strangolamento.

La svolta nelle indagini

Determinante per la svolta nelle indagini fu una videochiamata che il figlio minorenne di Barbara Vacchiano e Damiano Noschese fece con Annamaria, sorella maggiore dei Vacchiano, alla quale – secondo gli inquirenti – riferì: “Abbiamo finito. L’abbiamo portata a fare un giro. L’abbiamo tirata“.

Annamaria consegnò il video agli inquirenti e – secondo ‘Corriere della sera’ – agli investigatori riferì di aver assistito alle torture che sarebbero state inflitte nei confronti di Marzia Capezzuti la quale, stando al suo racconto, sarebbe stata costretta a ingerire mozziconi di sigaretta, a dormire legata e alla quale sarebbero stati sottratti i soldi della pensione di invalidità.

Il processo: chi sono gli imputati oltre Barbara Vacchiano e Damiano Noschese

Il 15 dicembre 2023 si è aperto il processo che vede imputati Barbara Vacchiano e suo marito Damiano Noschese, ma non solo. Alla sbarra ci sono anche il figlio minorenne della coppia, il figlio maggiorenne Vito e altri due conoscenti che sarebbero stati presenti in casa Vacchiano-Noschese il giorno della scomparsa di Marzia Capezzuti.

Entro il 18 aprile il perito nominato dal giudice potrebbe depositare la trascrizione integrale di quanto riferito dal figlio 15enne della coppia ad Annamaria Vacchiano.

Come detto in apertura, a vario titolo gli imputati sono accusati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere ma anche di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e indebito uso di carta di debito.