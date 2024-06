La Russia ha catturato il robot da combattimento NATO THeMIS dopo la taglia messa la Mosca: cosa succede ora

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Russia è riuscita a impossessarsi del robot da combattimento americano THeMIS, un’arma che la NATO ha donato all’Ucraina come strumento di difesa e che da tempo suscitava grande interesse a Mosca, al punto di mettere una taglia per catturarlo. Il THeMIS, prodotto dalla Milrem Robotics, è un veicolo terrestre senza pilota multiruolo, utilizzato per missioni di sminamento e trasporto merci. Rappresentando una dotazione strategica, ora che l’esercito russo ne è in possesso cresce la preoccupazione per i possibili rischi derivanti, sia in termini di possibili sviluppi tecnologici che di potenziale esposizione delle posizioni degli operatori ucraini.

Il robot THeMIS: perché preoccupa la cattura da parte della Russia

L’importanza di questo robot per la Russia è tale da metterci sopra una taglia. Nel corso del conflitto, l’esercito ucraino ha impiegato attivamente 15 unità di THeMIS, destinate a missioni di sminamento e trasporto di merci.

Questi veicoli senza pilota, donati attraverso un ente di beneficenza, sono stati fondamentali per le operazioni militari dal settembre 2022.

Il robot THeMIS è considerato uno strumento bellico strategico: la taglia russa vale 2 milioni di rubli

L’azienda produttrice ha dichiarato il loro utilizzo iniziale per l’evacuazione delle vittime e il trasporto di materiali. La loro presenza sul campo di battaglia ha migliorato significativamente la capacità operativa dell’esercito durante il conflitto.

La taglia russa sul robot THeMIS

Su diversi canali Telegram russi sono state diffuse immagini di un possibile esemplare del robot THeMIS. Questo modello, fabbricato da Milrem Robotics con sede in Estonia e proprietà emiratina, era precedentemente valutato a un milione di rubli (equivalente a circa 11mila dollari).

Tuttavia, nel febbraio di quest’anno, il valore della taglia è aumentato a due milioni di rubli (circa 22mila dollari).

Cos’è e come funziona THeMIS

THeMIS è un veicolo terrestre automatizzato e versatile, senza pilota e multiruolo (caratteristica riassunta dalla sigla UGV), e mira a ridurre l’impegno di truppe in campo.

Acquistato da 16 nazioni, è un drone cingolato telecomandato da 750 kg, con propulsione ibrida, che offre fino a 10 ore di funzionamento e 90 minuti in modalità silenziosa.

Con una piattaforma per trasporto di carichi e armi, aumenta la mobilità delle truppe, riducendo il carico e fornendo potenza di fuoco aggiuntiva.

Cosa farà la Russia con il robot THeMIS

Mosca ha acquisito con THeMIS una tecnologia cruciale: l’uso da parte della Russia di questo robot presenta rischi per la NATO.

Gli esperti temono che possa portare a sviluppi alternativi nella progettazione di strumenti militari, soprattutto per quanto riguarda sensori e crittografia.

Se pure Mosca non riuscisse ad accedere ai segreti del robot, i russi potrebbero comunque migliorare le proprie contromisure tecnologiche. Inoltre, le informazioni sensibili memorizzate nel veicolo potrebbero essere utilizzate per localizzare gli operatori ucraini.