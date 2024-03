La Rai vuole Amadeus conduttore del Festival di Sanremo fino al 2026: il retroscena svelato da Fiorello

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2!, il conduttore Fiorello ha chiesto in videochiamata al suo amico Amadeus delucidazioni in merito l’indiscrezione secondo la quale il presentatore delle ultime edizioni del Festival di Sanremo sarebbe stato contattato dalla Rai, con l’intento di farlo tornare a condurre la kermesse canora.

La videochiamata di Fiorello ad Amadeus

L’indiscrezione secondo la quale la Rai starebbe facendo il possibile per riportare Amadeus sul palco dell’Ariston per altri due anni è stata lanciata nei giorni scorsi da TvBlog.

Nella puntata di oggi – giovedì 7 marzo – di Viva Rai2!, il conduttore Fiorello ha voluto vederci chiaro su un questione che, anche se indirettamente, potrebbe riguardare anche lui.

Fonte foto: ANSA Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo

Fiorello ha quindi videochiamato il diretto interessato, chiedendogli senza mezzi termini quanto ci fosse di vero nel retroscena raccontato dal sito di informazione.

La risposta di Amadeus su Sanremo

Fiorello ha quindi chiesto direttamente al suo amico: “Tu forse ancora non lo sai, ma TvBlog parla di un retroscena con la Rai, io voglio sapere: c’è stato o no un incontro?”.

Amadeus non è stato da meno, e altrettanto direttamente ha confermato l’indiscrezione: “Sì, sì, c’è stato. Ma non me l’hanno chiesto, sanno che non lo faccio”.

“Mi hanno detto ‘Sappiamo che tu non sei intenzionato a farlo’” ha poi aggiunto il conduttore delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, che nel tempo è diventato anche direttore artistico del concorso.

La proposta della Rai per far tornare Amadeus a Sanremo

Secondo l’indiscrezione di TvBlog la proposta della Rai, che non sarebbe stata presentata direttamente durante l’incontro con Amadeus, sarebbe quella di riprendere la conduzione e la direzione artistica del Festival per altri due anni, fino al 2026, mantenendo comunque gli impegni con Affari Tuoi e I Soliti Ignoti.

Amadeus non sembra però intenzionato a tornare sui suoi passi, almeno per il momento. Discorso diverso sarebbe invece quello di una trasmissione differente: “In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!” ha detto il presentatore a Fiorello.

Proprio Fiorello, forse sorpreso dalla possibilità paventata da Amadeus, prima di chiudere la telefonata, ha salutato il suo amico con una battuta: “Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato che devo dirti tre cose”.