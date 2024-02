Fiorello svela che Carlo Conti è stato contattato dalla Rai per condurre Sanremo dopo Amadeus: cos'ha risposto

Carlo Conti contattato dalla Rai per sostituire Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo: lo ha assicurato Fiorello durante la puntata di Viva Rai2! in onda giovedì 29 febbraio.

Fiorello: “Carlo Conti contattato dalla Rai per sostituire Amadeus a Sanremo”

Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast della trasmissione ha come al solito commentato la rassegna stampa del giorno.

Ad un certo punto lo showman siciliano si è soffermato su un’indiscrezione riguardante Sanremo 2025, in particolare su una delle cosiddette notizie di corridoio: “Pare che sia stato visto un conduttore molto blasonato e noto in Rai… non dico niente, non dico il nome”.

Fonte foto: ANSA

In realtà il nome lo ha fatto subito dopo: “Gli hanno puntato due lampade da interrogatorio, lampade UV così si abbronza. “Devi fare Sanremo”, l’hanno minacciato. Io penso che Carlo Conti stia ancora correndo. Credo che sia sceso giù dalla finestra. Quindi ecco che il primo conduttore è stato contattato e ha detto no”.

Dunque, secondo Fiorello, Conti sarebbe stato corteggiato dalla dirigenza di Viale Mazzini, ma per ora avrebbe preferito defilarsi. D’altra parte raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Amadeus, che nei suoi cinque Festival ha inanellato una serie di record difficili da battere, sarebbe una patata bollente che in molti vorrebbero evitare.

Fiorello e la battuta su Salvini e Verdini

Fiorello, prima del capitolo Sanremo, ha commentato altri fatti. Ad esempio la visita in carcere da “genero di conforto” di Matteo Salvini al ‘suocero’ Denis Verdini.

“Ora è in galera perché era agli arresti domiciliari, ma è andato a cena a Roma, nonostante fosse a Firenze. Verdini, ma potevi prendere un Glovo, un Deliveroo, così evitavi tutto questo”, ha chiosato con ironia Fiorello.

E ancora: “Salvini gli ha portato un libro, ‘Le mie Sardegne’. Poi dopo i fatti sardi ha pensato bene di regalargli quello”.

L’ironia di Fiorello su Schlein, Calenda, Renzi e Conte

Inoltre, si è parlato della visita in Abruzzo da parte di Schlein, Calenda, Renzi e Conte. Scherzando il conduttore ha commentato: “Dopo lo scenario della sconfitta del centrodestra in Sardegna, adesso sono tutti all’attacco dell’Abruzzo. Per risparmiare dormiranno tutti insieme, la Schlein sul divano, Renzi e Conte sul lettone con Calenda al centro”.