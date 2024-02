Matteo Salvini in carcere da Denis Verdini a Firenze: visita all'ex senatore, padre della fidanzata Francesca

La mattina di mercoledì 28 febbraio Matteo Salvini si è presentato nel carcere di Sollicciano, a Firenze, per far visita a Denis Verdini. L’ex senatore di Ala si trova in cella da martedì 27, per aver violato gli arresti domiciliari. I due sono legati da una quasi-parentela, visto che il leader del Carroccio è fidanzato con la figlia, Francesca.

La visita di Salvini a Verdini

Secondo quanto riferito da LaPresse, Salvini si sarebbe presentato in carcere a Firenze poco dopo le 11.

Essendo ministro, può accedere al carcere quando ritiene opportuno: dopo aver visitato il penitenziario ha incontrato Denis Verdini nella sala colloqui, una volta ottenuta l’autorizzazione dalla direttrice Antonella Tuoni.



Fonte foto: ANSA Francesca Verdini, figlia di Denis, insieme a Matteo Salvini

Da quanto appreso, al momento l’ex senatore si trova in quello che è chiamato il percorso di accoglienza per chi entra in carcere: poi si deciderà come e dove collocarlo.

Per cosa è stato condannato Denis Verdini

Denis Verdini si trova in carcere con l’accusa di aver evaso i domiciliari – nella villa al Pian dei Giullari, sulle colline che circondano Firenze – per presenziare ad alcune cene con manager e politici a Roma.

Dal 2021 stava scontando una condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo.

Le cene a Roma

Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano le tre cene a cui avrebbe preso parte Denis Verdini – tra ottobre 2021 e gennaio 2022 – sarebbero state documentate nelle informative della Guardia di Finanza, agli atti di un’altra inchiesta, quella sugli appalti Anas dove Verdini è indagato per corruzione insieme al figlio Tommaso e altri.

A gennaio, la Procura di Roma avrebbe chiuso l’inchiesta per evasione, inviando gli atti a Firenze.