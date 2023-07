La promessa di Al Bano a Vladimir Putin: "Farò un concerto per la pace in Russia quando finirà la guerra"

Anche per Al Bano è giunto il tempo del rientro glorioso al Festival di Sanremo, ma questa volta non come super ospite: il cantautore di Cellino San Marco vuole partecipare alla gara come concorrente. La voce di ‘Nel sole’ lo ha dichiarato all’Adnkronos e si è sbottonato sulla possibilità di riportare la sua musica nella Russia di Vladimir Putin.

La promessa di Al Bano a Vladimir Putin

Al Bano non esclude la possibilità di tornare in Russia con la sua musica, Paese in cui le sue canzoni in duetto con l’ex moglie Romina Power sono sempre apprezzate.

La guerra contro l’Ucraina, tuttavia, fa scuotere la testa al cantante di Cellino San Marco, che per il momento non intende varcare il confine dello zar per tornare ai fasti del passato.

Fonte foto: ANSA Al Bano potrebbe riportare la sua musica in Russia, ma con Vladimir Putin detta le condizioni: “Deve finire la guerra”

Al Bano promette non solo di ritornare in Russia con la sua musica, ma ha grandi progetti. All”Adnkronos’ riferisce: “Lo farò quando finirà questa guerra. Voglio fare un grande concerto per festeggiare la pace“.

L’appello di Al Bano a Giorgia Meloni

Per Al Bano “non puoi andare a dormire sereno sapendo che lì stanno sparando”, per questo vorrebbe che Putin “tornasse ad essere l’uomo che ho conosciuto, un uomo che era il più occidentale dei russi“.

A tal proposito il cantante fa un appello a Giorgia Meloni e a tutti i governi affinché “si siedano per decidere una strada che porti alla pace. Se io aiuto chi butta le bombe questa guerra non avrà mai fine”.

Le dichiarazioni a Belve che fecero discutere

Al Bano non è nuovo alle riflessioni sulla Russia. A tal proposito ricordiamo che nel marzo 2023, in occasione della sua ospitata a ‘Belve’ da parte di Francesca Fagnani, il cantante di Cellino San Marco non si era tirato indietro nel manifestare la sua posizione sul conflitto tra Russia e Ucraina.

In primo luogo, Al Bano aveva ricordato con affetto il popolo russo: “Io suono e canterò sempre per il popolo russo. Putin è un russo e io ho cantato anche per lui”.

A proposito dell’Ucraina, infine, aveva detto: “In qualche modo una buona parte di ragione ce l’ha (l’Ucraina, ndr), ma ha anche la parte del torto“. Per questa frase Al Bano era stato sommerso dalle polemiche.