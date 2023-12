La Nutella della Ferrero diventa vegana dopo quasi 60 anni? La mossa commerciale con il marchio depositato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare a diverse testate di attualità.

La Nutella diventa vegana. Sembra infatti che il 1° dicembre la multinazionale Ferrero abbia depositato il tanto atteso marchio “Nutella Plant Based”. Il cambio di ingredienti (non per la versione tradizionale) è tanto atteso non solo per chi ha un’alimentazione vegana, ma anche per chi è allergico al lattosio. Si tratta di una notizia confermata dal Corriere della Sera ed è verosimile considerando il giro d’affari dei prodotti con l’etichetta vegan (la “V” verde). Si tratta di una trovata commerciale? Sicuramente si, ma risponde a una domanda sempre più elevata di sostenibilità e salute.

In arrivo la Nutella vegana

Tanto attesa dai vegani quanto dall’intolleranti al lattosio, la Nutella vegana marchio Ferrero sta per arrivare. La multinazionale il 1* dicembre ha depositato il marchio Nutella Plant Based presso l’Ufficio Italiano Brevetti (UIBM) del Ministero del Made in Italy.

Si tratta, a tutti gli effetti, del primo passo di Ferrero verso l’inclusione di prodotti senza ingredienti animali. La Nutella vegana, comunque, non sostituirà la Nutella classica e quindi il processo di sostenibilità non sarà davvero stravolto. Ferrero vuole mettere però piede anche nel mercato dei vegani e degli intolleranti, senza toccare la tradizione.

Il nuovo marchio Ferrero

Il nuovo marchio di Ferrero presenta la classica lettera “N” nera e “utella” in rosso, con tanto di immagine di pane spalmato di crema gianduia. Si può però immaginare che a “Nutella” si aggiungerà il termine “Plant Based“, forse addirittura accanto alla scritta o poco sotto.

Dal deposito del marchio alla messa in commercio non si sa quanto tempo dovrà ancora passare, ma intanto l’idea di una proposta vegana da un grande marchio come Ferrero è un passo avanti non da poco, soprattutto dopo il divieto della carne coltivata.

I problemi della Nutella vegana

C’è però un problema: la Nutella resta la Nutella. Anche se elimina i prodotti di origine animale, il marchio Ferrero è una grande multinazionale che per produrre inquina e sfrutta terreni. È difficile che una grande azienda come questa riesca davvero a rappresentare davvero un marchio vegano, perché l’alimentazione non è l’unica caratteristica del veganismo.

Infatti la Nutella vegana di Ferrero potrebbe non piacere a tutti i vegani. Si presenta come un’alternativa per chi ha uno stile di vita vegano o per chi è allergico a determinati ingredienti, o ancora a chi cerca alternative più salutare rispetto alla molto zuccherata versione classica, ma Ferrero non è un’azienda per vegani. Infatti la Nutella vegana non sostituirà la Nutella classica e quindi si posiziona più come mossa commerciale nel panorama alimentare e non come una scelta ambientalista e animalista (base del vaganismo).