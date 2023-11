La giovane mamma Monia Bortolotti parla del compagno in un audio: "C'era sempre, ma la roccia dei due ero io"

Quali erano i rapporti tra la giovane mamma accusata di duplice infanticidio Monia Bortolotti e il compagno Cristian? La 27enne si sfogava con un’amica e raccontava la vita di coppia dopo la tragedia in un audio trasmesso in esclusiva venerdì 10 novembre durante la messa in onda di ‘Pomeriggio Cinque’.

Dopo gli audio in cui la Bortolotti raccontava le sue sensazioni dopo le morti della figlia Alice e del figlio Mattia, ecco alcune confessioni sulla vita di coppia dopo le tragedie: “Io in questo momento sono in standby perché sì, sono un po’ crollata in tutto. Il mio compagno c’è ancora, ma diciamo che nella coppia la roccia un po’ ero io”.

Infine: “Quindi crollo io, crolla un po’ tutto. Quindi è un po’ più difficile da gestire”. Il 4 novembre Monia Bortolotti è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i figli tramite soffocamento perché non sopportava più il loro pianto. In altri audio mandati in onda su Mediaset, Monia raccontava le sensazioni dopo la morte di Alice e quelle dopo la morte di Mattia.

In un primo momento i due decessi – il primo nel 2021, il secondo un anno dopo – erano stati interpretati come morti in culla ma non avevano mai convinto gli inquirenti, specie dopo le testimonianze del personale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che aveva notato atteggiamenti strani da parte della donna che sarebbe arrivata a stringere troppo forte a sé il bambino al punto da richiedere l’intervento dei sanitari.