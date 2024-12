Morta dopo essere scesa dall'auto in autostrada per un incidente sulla Brebemi a Travagliato: aveva 27 anni

Sarebbe scesa dall’auto in autostrada per cercare di togliersi dalla carreggiata, ma una macchina l’ha travolta e uccisa. È morta a 27 anni Adela Xhaferri, la ragazza investita sull’A35 all’altezza dell’uscita di Travagliato, nel Bresciano, dopo essere uscita dalla vettura guidata dal fidanzato, finita in testacoda per ragioni ancora in fase di accertamento.

L’incidente sull’autostrada Brebemi

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 della serata di venerdì 6 dicembre. Adela Xhaferri, nata in Albania ma cresciuta a Brescia, era appena salita in auto con il fidanzato, che era andata a prenderla a fine turno nella cornetteria in centro dove lavorava.

La coppia si stava dirigendo verso la casa del ragazzo, nella vicina Rovato, quando il 28enne ha perso il controllo della macchina, finendo contro il guardrail del raccordo della Brebemi, l’autostrada che collega Brescia, Bergamo e Milano.

Il tratto di autostrada Brebemi, all’altezza dell’uscita di Travagliato, dove ha perso la vita Adela Xhaferri

La morte della 27enne

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, nell’impatto, che ha fatto finire l’auto in testacoda, i due non sarebbero rimasti feriti, ma, forse per lo spavento, la 27enne ha aperto la portiera, scendendo dall’auto e ritrovandosi in piena carreggiata.

Un’auto che transitava in quel momento non avrebbe fatto in tempo a schivarla, travolgendola in pieno.

Inutili i soccorsi chiamati dal fidanzato, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica: la ragazza sarebbe morta sul colpo.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, al lavoro sui rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato al precedente scontro con il guardrail.

Sia il ragazzo sia il conducente che ha investito la vittima sono stati sottoposti all’alcoltest e sono risultati negativi.

Stando a quanto riportato da BresciaOggi, il magistrato di turno, la pm Lisa Saccaro, avrebbe concesso inizialmente il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia, ma avrebbe poi disposto l’autopsia.

