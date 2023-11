Spunta l'audio con la voce di Monia Bortolotti, mamma accusata di aver ucciso i suoi due figli: le sue parole

“Vado avanti con molta fatica, ma vado avanti”, sono parole di Monia Bortolotti, la giovane mamma che il 4 novembre è stata arrestata con l’accusa di aver cagionato la morte dei suoi due figli Alice e Mattia, rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Martedì 7 novembre dagli studi di ‘Pomeriggio Cinque’ è stato trasmesso un audio in cui la Bortolotti si rivolgeva ad una persona a lei molto vicina per raccontare le sue sensazioni dopo la morte del piccolo Mattia.

Nell’audio, la mamma 27enne dice: “Io vado avanti con molta fatica, ma vado avanti. Dopo la scomparsa anche di Mattia sono crollata completamente, quindi avevo bisogno di un aiuto esterno”.

Poi continua: “È molto difficile gestire il tutto per tanti motivi, quindi è difficile soprattutto gestire il senso di totale fallimento che è stato la mia vita da mamma”. Una condizione con la quale Monia Bortolotti dice di dover “fare i conti tutti i giorni”, per questo intende “fare un passettino per volta” per non annegare “nel dolore e nei dispiaceri”. “Ci si rimbocca le maniche e si lavora”, dice infine la giovane mamma.

L’intera storia è venuta fuori quando i media nazionali hanno riportato la notizia del suo arresto il 4 novembre: Monia Bortolotti, 27enne di origine indiana e residente a Pedrengo (Bergamo), è accusata di aver ucciso i suoi due figli Alice – morta il 15 novembre 2021 – e Mattia, morto il 25 ottobre 2022.

Secondo gli inquirenti, Monia Bortolotti avrebbe soffocato i suoi figli perché non sopportava il loro pianto.