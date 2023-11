Il racconto di Monia Bortolotti sulla morte della figlia Alice in un nuovo audio: "C'era un raggio di luce"

Dagli studi di ‘Pomeriggio Cinque’ arriva un altro audio con la voce di Monia Bortolotti che racconta i momenti successivi alla morte di sua figlia Alice. La donna, 27 anni, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i suoi bambini Alice e Mattia, rispettivamente nel 2021 e nel 2022, perché esasperata dal loro pianto.

Nel nuovo audio mandato in onda dagli studi Mediaset sentiamo la giovane mamma raccontare i giorni successivi alla scomparsa della piccola, quasi aggiungendo un tassello alle parole già spese in una registrazione inviata a una persona a lei molto cara. In quel caso Monia Bortolotti parlava di presunti segnali che la figlia avrebbe mandato dopo la morte per far sentire la sua presenza.

A questo giro, invece, nelle registrazioni si sente: “Mi pare fosse il sabato della stessa settimana in cui se n’è andata. Quella che noi chiamiamo la sua casina, a Pedrengo. Era in mattinata ed era illuminata, l’unica illuminata, baciata dal sole“.

Poi Monia Bortolotti faceva un riferimento agli angeli, quasi cercando una lettura mistica in quanto accaduto: “Era come se quel raggio di luce fosse il cammino che lei stava facendo e che fa tutti i giorni per andare a trovare i suoi angioletti“.

Infine: “E quindi, chi crede nel Signore… io credo ad esempio negli angioletti, nei piccoli putti che la stavano invitando con tanto calore, tanto amore, a percorrere quella strada”.