La figlia Stella del giornalista Franco Di Mare adottata a Sarajevo durante la guerra: la storia nel suo libro

La morte di Franco Di Mare ha fatto accendere le luci dei riflettori su Stella, figlia adottata dal giornalista quando si trovava come inviato di guerra per il terribile conflitto della Bosnia-Erzegovina. Della giovane, oggi poco più che trentenne, si sa ben poco ma dopo l’addio a Di Mare inevitabilmente si è scoperto qualcosa di più sulla ragazza adottata nei primi anni Novanta a Sarajevo.

Chi è Stella, figlia adottata di Franco Di Mara

Di Stella, come detto, si sa ben poco perché Franco Di Mare negli anni l’ha tenuta lontana dai media, in una sorta di privacy quasi “totale”. Una decisione rispettata per un patto non scritto anche dagli operatori del mondo dell’informazione che mai hanno scavato o reso noti dettagli della ragazza.

La giovane, per quel che si sa, oggi ha poco più di trent’anni ed è laureata in Economia con ottimi voti. Cresciuta con la mamma Alessandra, mentre Di Mare era lontano per lavoro, Stella è raccontata nel libro “Non chiedere perché”.

Dallo stesso libro è nata una fiction Rai ideata e interpretata da Beppe Fiorello, andata in onda nel gennaio 2015.

L’incontro tra Stella e Franco Di Mare

Intervistata da La Repubblica, Stella ha sottolineato di non ricordare il primo incontro col papà adottivo perché troppo piccola. “Vivo quel momento del ricordo che mio padre mi ha lasciato e lui, per farmi addormentare, al posto delle fiabe mi raccontava la storia del nostro incontro” ha sottolineato.

Ben chiaro, invece, il ricordo che Di Mare aveva raccontato anni fa. Il giornalista ricordò di trovarsi a Sarajevo quando una bomba cadde su un orfanotrofio, quello della bimba: “Incrocio gli occhi di una bambina e ci capiamo subito. Avevo trentacinque anni in un momento particolare della mia vita e Stella mi ha salvato. Stella mi ha fatto incontrare la Fede. Mi ha fatto dire Dio c’è”.

Il ricordo di papà Franco Di Mare

Ma Stella, pur non ricordando il primo sguardo col padre, a La Repubblica ha parole dolci per Franco Di Mare, definito “non un padre comune come non comune è il modo con cui è diventato mio padre”, ma capace di “trasmettermi i suoi valori e le sue passioni”.

Tra gli insegnamenti più importanti quello dello “sguardo curioso verso il mondo e l’attenzione rispettosa verso tutti”.