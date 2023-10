La festa dei nonni finisce in politica: da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, tutti i messaggi dei leader

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Ricade ogni 2 ottobre la tradizionale Festa dei Nonni e delle Nonne, una giornata di celebrazione molto sentita in Italia (e non solo) interamente dedicata all’amore e all’affetto verso i nostri anziani. I nonni, considerati a ragion veduta colonne portanti della nostra società, vengono oggi festeggiati e ricordati anche da gran parte dei personaggi politici. Dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ministro Matteo Salvini, passando per i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, in tanti hanno approfittato della ricorrenza per esprimere un pensiero, un ricordo e pubblicare in alcuni casi delle tenere foto di famiglia.

Le origini della Festa dei Nonni

La Festa dei Nonni è stata inizialmente istituita negli Stati Uniti nel 1978 per poi diffondersi in tutto il mondo, inclusa l’Italia. Nel nostro Paese, è stata ufficialmente riconosciuta nel 2005, quando il Parlamento italiano ha inserito una legge a riguardo nella Gazzetta Ufficiale.

L’iniziativa sottolinea l’importanza del ruolo dei nonni all’interno delle famiglie e nella società in generale. La festa non prevede la chiusura delle scuole ma piuttosto incoraggia discussioni sulla funzione dei nonni nelle famiglie e nella società.

Oggi celebriamo la Festa dei Nonni, un’occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società. I nonni sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto. Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per… pic.twitter.com/4dVNUByqLl — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 2, 2023

Il tweet di Giorgia Meloni

L’appellativo “colonne portanti” è abbastanza ricorrente nelle celebrazioni dedicate ai nonni, e anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ne ha fatto uso quest’anno, mostrando una tenera foto di famiglia che la ritrae con la nonna Maria.

“Oggi celebriamo la Festa dei Nonni, un’occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società” ha twittato la Premier, che ha definito i nonni come tesori viventi capaci di custodire le tradizioni e le esperienze precedenti a noi, oltre che esempi di saggezza, affetto e fonte di ispirazione.

Meloni passa poi al ricordo alla sua nonna. “E voglio dire alla mia nonna, Maria, che mi manca. Mi mancano i suoi detti, la sua saggezza, le sue dita deformate dal lavoro, la sua ironia allegra e amara allo stesso tempo, quegli occhi ancora da bambina segnati dal tempo. Mi manca tutto nonna, ti voglio tanto bene e non smetterò mai di ringraziarti. Felice Festa a tutti i nonni!”

Unici, eterni, insostituibili.

Nel giorno della loro festa, un pensiero ai miei Angeli Custodi Agnese e Carlo, Nella e Aldo, e tanti auguri a tutte le nonne e a tutti i nonni d’Italia.

A chi ha ancora la fortuna di averli dico: chiamateli, andateli a trovare e non lasciateli mai… pic.twitter.com/ctSxXx11E6 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 2, 2023

Il tweet di Matteo Salvini

“Unici, eterni, insostituibili”. Con tre aggettivi Matteo Salvini ha voluto sintetizzare il suo pensiero per i nonni, anche in questo ricordati attraverso una foto di famiglia pubblicata su Twitter.

“Nel giorno della loro festa, un pensiero ai miei Angeli Custodi Agnese e Carlo, Nella e Aldo, e tanti auguri a tutte le nonne e a tutti i nonni d’Italia” ha scritto Matteo Salvini. “A chi ha ancora la fortuna di averli dico: chiamateli, andateli a trovare e non lasciateli mai soli. Viva i nonni!”

I messaggi di La Russa e Fontana

Due messaggi totalmente diversi, nella giornata dedicata alla Festa dei Nonni, da parte del Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Auguri a tutti i nonni, patrimonio di vita! pic.twitter.com/P5LRjCHix3 — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) October 2, 2023

La Russa ha scelto di celebrare un “se stesso” in qualità di rappresentante della categoria, mostrandosi su Twitter in una foto con i propri nipoti. “Auguri a tutti i nonni, patrimonio di vita!” il suo breve messaggio.

Scelta differente per Lorenzo Fontana, che postando un’immagine religiosa ricorda come questa data sia legata anche a un’altra celebrazione: “I nonni hanno sempre un posto speciale nel nostro cuore. Oggi è la loro festa assieme a quella dei Santi Angeli Custodi” ha twittato.

I messaggi di Tajani, Zaia, Brugnetto

Anche il Ministro Antonio Tajani ha scelto di pubblicare una foto con il proprio nipote per condividere la sua esperienza da nonno. “I nipoti ti riempiono il cuore di gioia e illuminano le nostre case” ha scritto Tajani. “Essere nonno non ha prezzo. Per questo nella nostra giornata faccio gli auguri a tutti i nonni d’Italia, soprattutto a quelli più in difficoltà economica e sociale. Non ci dimenticheremo di voi.”

I nipoti ti riempiono il cuore di gioia e illuminano le nostre case. Essere nonno non ha prezzo. Per questo nella nostra giornata faccio gli auguri a tutti i nonni d’Italia, soprattutto a quelli più in difficoltà economica e sociale. Non ci dimenticheremo di voi.#2ottobre pic.twitter.com/WBRLDKvA6l — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 2, 2023

“Oggi, 2 ottobre, è la #FestaDeiNonni, simbolo di amore, patrimonio di tradizioni e identità, ponte tra passato e futuro, risorsa insostituibile per i nostri ragazzi e sostegno prezioso per le famiglie in cui i genitori lavorano” ha ricordato invece il Governatore del Veneto Luca Zaia.

“Tanti auguri a tutte le nonne e a tutti i nonni, i nostri angeli custodi” ha scritto Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia. “Saggezza, pazienza, amore e valori. Siete una fonte di affetto inesauribile per i nipoti e colonne preziose per le famiglie. Grazie “

I post del Ministero della Difesa e della Polizia

Fra i tanti messaggi emozionanti della giornata, anche quello del Ministero della Difesa che ha descritto i nonni come messaggeri di storia e valori.

#FestaDeiNonni

Oggi celebriamo i nonni con tutta la gratitudine che meritano per averci trasmesso una storia ricca di emozioni e valori che guidano saggiamente il nostro cammino.Custodi delle nostre tradizioni,rappresentano il legame tra generazioni,un ponte tra passato e futuro pic.twitter.com/7dWpP1DwOD — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 2, 2023

“Oggi celebriamo i nonni con tutta la gratitudine che meritano per averci trasmesso una storia ricca di emozioni e valori che guidano saggiamente il nostro cammino.Custodi delle nostre tradizioni,rappresentano il legame tra generazioni,un ponte tra passato e futuro” è il messaggio a corredo di quattro immagini esemplificative.

La Polizia di Stato ha invece salutato l’attore Lino Banfi, impegnato nella campagna di sensibilizzazione dedicata alle truffe verso gli anziani. “Per la #festadeinonni gli auguri arrivano dal nonno più famoso d’Italia, nonno Libero. Grazie a Lino Banfi che, con il suo umorismo, ci aiuta a mettere in guardia gli anziani dalle truffe più ricorrenti.”