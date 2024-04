L'ex vicepresidente dell'Ecuador Jorge Glas avrebbe tentato il suicidio: in carcere dopo arresto in ambasciata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ex vicepresidente dell’Ecuador, Jorge Glas, è stato ricoverato in ospedale dopo un presunto tentativo di suicidio in carcere, secondo quanto riportato dai media locali. Le prime notizie indicavano che il politico era in coma dopo aver assunto un’elevata quantità di farmaci, ma la notizia è stata smentita dalle autorità sudamericane, che hanno sì confermato il ricovero in una struttura sanitaria, ma attribuendolo al rifiuto di alimentarsi. Nel frattempo, il legale di Glas ha accusato il governo del Presidente Daniel Noboa per le sue condizioni, dopo che l’ex vicepresidente era stato arrestato grazie alla clamorosa irruzione della polizia ecuadoriana nell’ambasciata del Messico.

A riportare l’indiscrezione in merito al presunto tentato suicidio di Jorge Glas in cella era stato il portale di informazione Primicias, citando fonti della polizia.

Secondo quanto riportato, Glas avrebbe provato a togliersi la vita mediante l’ingestione di una grossa quantità di farmaci ansiolitici, fino a indurre il coma.

La notizia non ha trovato in seguito conferme. Il partito di Glas, Revolucion Ciudadana, aveva parlato del ricovero del vicepresidente presso l’ospedale militare di Guayaquil, senza però menzionare un tentato suicidio e riportando che le sue condizioni erano stabili.

La preoccupazione dell’avvocato di Glas

L’avvocato difensore dell’ex vicepresidente ha affermato che “Il governo di Daniel Noboa è responsabile per lo stato di salute” di Jorge Glas, sostenendo di non essere stato informato del suo ricovero in ospedale e di averlo saputo solo in modo casuale.

Nella sua dichiarazione, l’avvocato Andres Villegas Pico ha infatti lamentato di non aver potuto incontrare il suo assistito quando si è presentato al penitenziario, scoprendo solo in seguito dal direttore del carcere che Jorge Glas era stato trovato in stato di incoscienza nella sua cella.

Pico ha quindi annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali. Le autorità hanno confermato il ricovero di Glas solo nel pomeriggio di lunedì 8 aprile, citando il suo rifiuto di mangiare nelle precedenti 24 ore come possibile causa del suo stato di salute deteriorato.

L’irruzione nell’ambasciata messicana e l’arresto di Jorge Glas

Jorge Glas era stato arrestato venerdì 5 aprile dopo una clamorosa irruzione della polizia di Quito presso l’ambasciata messicana della capitale, dove l’ex vicepresidente aveva ottenuto rifugio politico.

In seguito a tale azione il Messico ha interrotto le relazioni diplomatiche con l’Ecuador, mentre la comunità internazionale ha condannato l’episodio considerandolo una palese violazione della Convenzione di Vienna.