Daniel Noboa è il nuovo presidente dell'Ecuador, mai nessuno così giovane: la storia del ricco imprenditore

Il nuovo presidente dell’Ecuador è Daniel Noboa, facoltoso imprenditore 35enne che, al ballottaggio, ha superato la candidata di sinistra Luisa González. Noboa milita nella formazione centrista di Azione Democratica Nazionale.

Chi è Daniel Noboa, nuovo presidente dell’Ecuador

Noboa ha studiato Economia e Pubblica amministrazione alle università di New York e Harvard.

È il figlio del magnate Álvaro Noboa, che per cinque volte ha provato a puntato alla presidenza del Paese, senza successo.

Fonte foto: ANSA Daniel Noboa indossa un giubbotto antiproiettile durante un comizio a Santa Elena.

Per l’Ecuador la vittoria di Noboa rappresenta una doppia sorpresa: primo perché González al primo turno aveva ottenuto più voti.

Secondo perché Noboa è il più giovane presidente nella storia del Paese.

Lo scrutinio non si è ancora chiuso, ma la vittoria del candidato centrista è già chiara (Noboa 52,3%, González 47,7%).

Mandato breve per il neo presidente

Ma la campagna elettorale per Noboa non è conclusa, dal momento che il neo eletto presidente governerà per meno di un anno e mezzo.

Il voto appena chiuso ha riguardato elezioni anticipate convocate dopo lo scioglimento del parlamento da parte dell’ex presidente conservatore Guillermo Lasso.

A maggio 2025 si terranno nuove elezioni in Ecuador e il presidente uscente Noboa potrà candidarsi nuovamente.

Lasso puntava a bloccare il rischio di impeachment che pendeva sulla sua testa.

Daniel Noboa tirando le somme dovrà portare a termine il mandato di Lasso.

Il programma politico di Daniel Noboa

Noboa ha promesso un giro di vite contro la dilagante criminalità.

Nel suo programma di governo c’è l’obiettivo di incarcerare i detenuti più violenti su navi al largo della costa sul Pacifico.

Noboa punta anche a intensificare la presenza dei soldati ai confini del Paese e sulla costa, punti nevralgici per il passaggio della cocaina.

L’Ecuador ha un annoso problema legato al narcotraffico e alla violenza della criminalità. Uno dei candidati alla presidenza, l’ex giornalista Fernando Villavicencio, è stato assassinato al termine di un comizio nella capitale Quito.

Noboa ha anche puntato sull’occupazione giovanile e sull’attrazione in Ecuador di nuovi capitali stranieri.