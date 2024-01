Stato di emergenza in Ecuador per rivolte e omicidi: almeno 10 morti, narcos evasi e uomini armati in tv

Il presidente Daniel Noboa ha dichiarato martedì 9 gennaio 2024 che nel Paese è in corso un “conflitto armato interno” e che sta mobilitando le forze armate per effettuare “operazioni militari per neutralizzare” ciò che ha definito “criminalità organizzata transnazionale, organizzazioni terroristiche e attori non statali belligeranti”.

Nel vicino Perù, il governo ha ordinato l’immediato dispiegamento di una forza di polizia al confine per evitare che l’instabilità possa espandersi anche nel Paese.

Impennata di violenza

Gli Stati Uniti hanno condannato gli “attacchi” in Ecuador e si stanno “coordinando strettamente” con il presidente Daniel Noboa e il suo governo, affermando di essere “pronti a fornire assistenza“.

Un’impennata di violenza nella nazione, dentro e fuori le carceri, è stata collegata alla lotta tra cartelli della droga per il controllo delle rotte della cocaina verso gli Stati Uniti e l’Europa.

Nel frattempo, la Farnesina e l’ambasciata italiana a Quito monitorano l’evoluzione degli eventi in Ecuador. Lo riferisce la stessa Farnesina su X. “Il ministro Antonio Tajani sta seguendo gli sviluppi. Per qualsiasi esigenza o segnalazione, contattare Unità di Crisi” e “visitare il sito Viaggiare Sicuri”, si legge nel messaggio.