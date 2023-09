L'attore Angus Cloud morto per overdose a 25 anni: l'esito dell'autopsia sul corpo della star di Euphoria

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attore 25enne star della serie Euphoria, Angus Cloud, è morto a causa di un’overdose. È l’esito dell’autopsia eseguita dopo il decesso, avvenuto il 31 luglio 2023. Secondo quanto emerso dall’ufficio del coroner della contea di Alameda, in California, il giovane attore sarebbe morto a causa di un’overdose accidentale.

Cosa è emerso dall’autopsia su Angus Cloud

Nell’organismo di Angus Cloud sono state trovate tracce di fentanil, cocaina, benzodiazepine e metanfetamine al momento della morte. Da qui l’ipotesi che il decesso sia stato provocato da un mix letale di farmaci e droghe.

Pochi giorni prima della sua morte, l’attore 25enne aveva perso il padre, da lui considerato il suo migliore amico.

Chi era Angus Cloud, attore di Euphoria

Le indagini sulla morte di Angus Cloud erano partite immediatamente, come spiegato dal dipartimento di polizia di Oakland. L’esito dell’autopsia sembra aver chiarito la causa del decesso.

L’attore 25enne era diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Fezco, un amico e confidente del protagonista Rue Bennet, nella serie Euphoria. Di fatto, per Cloud questo è stato l’esordio in tv, visto che l’attore aveva ottenuto la parte dopo essere stato avvicinato per strada, a New York, da un direttore di casting.

Non a caso, in molte interviste, Angus Cloud aveva parlato dei problemi nella gestione di queste notorietà improvvisa e dell’effetto “destabilizzante” dell’essere riconosciuto e avvicinato per strada da perfetti sconosciuti.

L’attenzione per le dipendenze e la salute mentale

In altre interviste Angus Cloud aveva affrontato il tema della dipendenza dalle droghe, una delle questioni principale affrontate nella serie Euphoria.

“Serve compassione. Visto che la dipendenza è una cosa seria e molti medici la chiamano malattia, è qualcosa di molto reale. La gente non lo capisce”, aveva detto in un’intervista con Complex nel 2022. Per il giovane attore 25enne la morte del padre era stato un vero trauma.

Dopo il decesso di Angus Cloud, la famiglia aveva diramato un comunicato in cui si diceva che Angus “era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale” e si augurava che la sua morte sia un “promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterlo da soli in silenzio”.